【澳門疫情】外賣員及巴士的士司機等明起須每日一檢　當局指食品存量充足毋須大量囤積

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澳門昨日（9日）新增31宗確診，均為本地確診個案，今輪疫情累計1467宗核酸陽性個案。明日起一周全澳暫停所有非維生必需的工商業活動，巴士亦有限度營運。澳門今日起在8日內再進行4次全民核酸檢測

另外，衞生局局長羅奕龍表示，為保護餐飲服務業人員、餐飲外賣配送員、公共巴士及的士司機及市民的安全，要求在7月11日凌晨零時至18日凌晨零時仍需上班的餐飲服務業人員、餐飲外賣配送員、公共巴士及的士司機列為重點人群，需每日一次核檢，其結果會計算在全民核檢中。另外，清潔、保安及物管服務人員在此期間亦要每日一檢。

民防行動中心強調，澳門的鮮活食品、糧油食品來貨和存量充足，市民毋須大量囤積。另外，為保障市民安全，超市和街市可因應實際情況採取人流管制，包括排隊輪候或派籌等措施，但不影響採購。

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責任編輯：余思嵐