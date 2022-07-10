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【房屋供應】探訪籠屋和劏房戶　何永賢：劏房環境不理想是民生痛點

社會 18:57 2022/07/10

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(房屋局提供)

房屋局局長何永賢今日（10日）到深水埗區探訪劏房、板房和籠屋的居民。何永賢表示，居民居住環境不理想，形容是「民生痛點」。

何永賢在香港社區組織協會安排下，到了深水埗區探訪基層住戶。她指，了解單身人士租住劏房及籠屋的情況，也親自感受到70多歲長者居於30呎劏房的生活。其間又探訪了住在板間房單位的一家四口家庭，父母及兩名子女正在輪候公屋，已經約7年，非常渴望可以盡快改善環境。現時他們一家人住在狹窄的空間，生活上和孩子的學習條件等等都有許多局限。

她又稱與租住劏房、板間房的居民交談後，可以更具體地了解他們生活上面對的挑戰。「民有所呼、我有所應」，會與團隊正在著力研究現時的工作有沒有更好、更快、更到位的做法，為有需要的市民盡快提供適切居所而努力。

(房屋局提供)

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責任編輯：余思嵐

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