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【離境人流上升】盧寵茂對深圳灣出境等候核酸檢測時間較長感抱歉　已要求承辦商提升檢測能力

社會 19:05 2022/07/10

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政府正就推出口岸離境特別核酸檢測網上預約系統作相關準備，預計可於下星期內推出。（資料圖片）

深圳健康驛站早前增加每日名額至2000個，並設有額外的「人文關懷通關名額」供特定群組申請，經深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升。政府已根據預計旅客數量，安排檢測承辦商增加檢測儀器和人手。醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）到深圳灣口岸，視察離境特別核酸檢測的流程，並要求檢測承辦商繼續提升快速核酸檢測能力。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

盧寵茂表示，由於今早繁忙時段離境人流較多，導致出境人士在深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長。對於深圳當局增加『驛站』名額後在香港口岸出現樽頸位，引致出境市民不便，對此感到抱歉，又稱已要求檢測承辦商繼續提升快速核酸檢測能力，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。

他稱知道仍有不少需要到深圳的香港市民未能取得『驛站』名額，強調會繼續與內地當局保持聯絡，積極發揮深港合作，做好聯防聯控，在抗疫防疫的同時，亦盡量回應市民需要，加快深港互通，以做到國家主席習近平所要求的『民有所呼，我有所應』。

為便利旅客預先安排行程，有序經深圳灣口岸離境，政府正就推出口岸離境特別核酸檢測網上預約系統作相關準備，預計可於下星期內推出，日後在預約安排下，旅客需要先取得深圳健康驛站名額，然後經網上預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。相關旅客必須按預約時段到深圳灣口岸進行特別核酸檢測，未有預約的旅客將不獲准進入口岸進行核酸檢測及過關手續。

政府會繼續密切留意深圳灣口岸的人流情況，並考慮相應的措施，以在確保能繼續防止輸出個案的同時，盡量減低對過關旅客造成不便。

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記者：郭詩詩

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環境衞生 醫務衞生局 深圳灣 口岸 出入境管制 盧寵茂

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