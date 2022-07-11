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【立法會】首期擴建工程2025年6月前完成　梁君彥：不會超支和延誤

政治 15:27 2022/07/11

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立法會大樓7月開始擴建工程。（資料圖片）

立法會行政管理委員會今舉行會議，聽取政府當局匯報立法會大樓擴建工程的招標結果及最新安排。主席梁君彥表示，擴建工程第一期將於今年7月開始，不遲於2025年6月完成。至於第二期，預計2025年中之後進行，為期9個月。

是次擴建工程中標者是協興工程有限公司，是當年負責興建立法會大樓其中一間承建商。
 
梁君彥表示，行管會及秘書處將尤其重視工業安全，強調工程不會超支和延誤，並盡量減低對綜合大樓日常運作的影響。

首期擴建工程包括新增11至14樓的議員樓層，以及由地下至10樓的三角形區域。至於第二期，則包括新增的會議室6，以及搬遷並擴建的教育設施，包括兒童學習室及模擬辯論室。
 
另外，有關立法會餐廳，行管會早前同意就新營運許可證進行公開招標；秘書處已於上月底完成公開招標程序，一共收到5份標書，中標者為維他奶集團的香港美食公司。營運許可證至2026年7月31日。

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責任編輯：林曉君

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