【衛蘭演唱會】鄭中基驚喜現身合唱　鍾舒漫灑淚分享人生經歷

▲ 鍾舒漫、鍾舒祺、 Shimica、 Reanne以及妹妹Jill衛詩一同分享舞台。

一連三場 《衛蘭 一連三場 《衛蘭 BE STILL LIVE 2022演唱會》昨晚於紅館展開，相隔四年再踏紅館開騷。

Janice以一曲〈生涯規劃 〉為演唱會揭幕， 神祕黑白女皇長裙加上閃石面罩升上來之後，觀眾歡呼聲不斷，接著她一口氣唱了《如水》、《驗傷》、《運動詩歌》等，滿足大家浸浴在她靚聲洗禮後，才開口跟歌迷打招呼。

昨晚Janice請來鄭中基打頭陣擔任嘉賓，Ronald升上來時，整個紅館熱烈歡呼升到最高點，觀眾開心歡呼叫聲，連Ronald及 Janice 也為之震憾。兩人合唱《心亂如麻》之後 ，Ronald給Jancie一個大大的擁抱。

▲ 鄭中基合唱。

接著，Janice換衫，Ronald就再獨唱《My only one》。最搞笑獨唱之前同觀眾話：「又到咗『匪疑所思』時間。」觀眾開心起哄叫他講匪夷所思笑話，不過Ronald就話：「都係去我個Channel聽我坐係到讀信啦 ，依家我企係到，都係唱歌啦！」

此外，Janice昨晚亦邀請了5位好姐妹: Sherman鍾舒漫、Sukie鍾舒祺、 Shimica、 Reanne以及妹妹Jill衛詩一同分享她的舞台，合唱《所以我愛》《joyful joyful》等歌。

▲ 相隔4年再開騷。

鍾舒漫更閃著淚光分享了自己之前不知何故失聲一段很長日子的故事，不能唱歌令她似失去人生價值非常痛苦，多謝Janice一直義無反顧話等佢一齊上台，不停給予鼓勵，她才可以康復，場面感人。

演唱會尾聲，Janice以《大哥》作最後一首歌，但歌迷全部不肯離場，不停安歌再安歌，結果Janice一共安歌了四首歌: 《就算世界無童話》、《My Love My Fate》 、《愛你還愛你》等等，歌迷才依依不捨離去。