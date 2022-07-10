【食安問題】Häagen-Dazs 4款雪糕含歐盟禁用除害劑　食安中心令下架籲市民勿食用

▲ Häagen-Dazs 4款雪糕含歐盟禁用除害劑「環氧乙烷」。(互聯網)

Häagen-Dazs 4款雪糕含歐盟禁用除害劑「環氧乙烷」，食物安全中心今日（10日）呼籲市民不要食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

涉事產品資料如下：

Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕家庭裝 品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited 產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯 品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：100毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited 產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯 品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：75毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited 產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕桶裝 品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

食安中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，上述產品被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，受影響產品曾進口本港，初步調查發現進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，進口商已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

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記者：TOPick港聞組