【食安問題】Häagen-Dazs 4款雪糕含歐盟禁用除害劑 食安中心令下架籲市民勿食用
Häagen-Dazs 4款雪糕含歐盟禁用除害劑「環氧乙烷」，食物安全中心今日（10日）呼籲市民不要食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。
涉事產品資料如下：
- Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕家庭裝
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：473毫升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
- 產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：100毫升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
- 產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：75毫升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
- 產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕桶裝
品牌：Häagen-Dazs
來源地：法國
淨容量：9.46公升
此日期前最佳：由2022年7月3日至2023年7月17日
進口商：General Mills Hong Kong Limited
食安中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，上述產品被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷，受影響產品曾進口本港，初步調查發現進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，進口商已按指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。
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記者：TOPick港聞組