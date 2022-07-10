【移民潮】流失率擴大1年走逾2.5萬名中小學生　名校區外兩區亦屬「重災區」

▲ 教育局最新統計顯示，全港中小學在過去1年流失逾2.5萬名學生。（資料圖片）

教育局公布最新學生人數統計，顯示截至去年9月的過去1年，全港流失逾2.5萬名中小學生。本報分析教育局數據發現中學生整體流失率擴大至4.32%，小學亦增至2.99%，高年級學生流失率較高，小六為5.53%，中六更高達7.01%。名校區均屬「重災區」，九龍城小學生流失率高達8.44%，灣仔、中西區及離島等地區中學生流失率亦高企。

教育局承認學生人數跌幅「可能比原先估計大」，須訂定措施應對學位過剩。有小學校長料移民潮對學界影響未見頂，盼教育局盡快全港推小班教學。

教育局：跌幅「可能比原先估計大」 學界料移民潮影響未見頂

教育局近日公布新一份《2021/22學年學生人數統計報告書》，本報按去年9月開學時中小學各級學生人數，跟同一批學生在上一學年就讀年級的學生數目作追蹤對照，例如本學年小六與上學年小五人數比較，推算出過去1年本港學童流失率。

數據顯示，中、小學在過去1年合共流失25,376名學生，小學流失10,749人，流失率由前年1.6%，去年擴大至2.99%；中學則流失14,627人，流失率由2.84%擴至4.32%。高年級學生流失率較高，小六為5.53%，中六更高達7.01%。

名校區小學生流失率最高

比較全港18區，小學流失率三甲均屬名校區，以九龍城8.44%最高，其次是中西區（6.66%）及灣仔區（5.83%）。中學以荃灣區9.4%最高，其後是灣仔（8.51%）、離島（6.96%）及中西區（6.41%）。

離島中學生流失率高企 中學校長：料與區內多外地生有關

資助小學校長會名譽主席張勇邦分析，小學流失率較高地區家庭背景多為中產或以上，其所屬灣仔區更是「年中不停有學生退學」，舉家移民例子較多；由於數據未反映本學年中情況，張勇邦料流失率仍「未見頂」。而數據顯示，唯獨前年高班（K3）升上去年9月小一人數上升，料與疫情下多了家長就讀幼稚園子女退學、在家學習有關。

直資學校議會主席陳狄安則指，離島有較多外地生或非華語生，估計疫下受影響行業如航空業的在職父母帶同子女返回家鄉有關；又指本學年仍不斷有學生退學，有學校流失約200人，料流失率仍然高企，但多個國家移民政策推出近2年，相信下學年流失率或能放緩，惟考慮到「年中或再走學生」，不少學校準備新學年預算時取態仍較保守。

教育局回覆表示，局方預計未來學齡人口持續下跌的情況是結構性，惟承認「跌幅可能比原先估計大」，須及早訂定長遠措施，以應對學位過剩情況，而以往採用過渡性紓緩措施未必適用。教育局又強調，中小學學位需求受「多項因素」影響，除本港適齡學童人口，亦包括跨境學童數目、適齡新來港學童數目等。

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記者：馮琪雅