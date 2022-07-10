【強制檢測】70場所納強檢涉太古城衞星閣等　灣仔警總職員餐廳上榜

▲ 灣仔警察總部職員餐廳納入強檢。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處70個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。



政府指因應多宗陽性檢測個案，有54個指明地方被納入強制檢測公告，包括10間食肆。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告。詳細名單如下:

上水清河邨清照樓

鰂魚涌太古城衞星閣

屯門良景邨良華樓

粉嶺皇后山邨皇盛樓

紅磡寶其利街145-163號寶利大樓

旺角海富苑海韻閣

慈雲山慈愛苑愛仁閣

黃大仙竹園北邨松園樓

長沙灣麗翠苑麗柏閣

牛池灣彩虹邨錦雲樓

將軍澳唐明苑唐輝閣

天水圍天頌苑頌碧閣

青衣長安邨安潮樓

柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座

黃大仙樂富邨宏逸樓

大圍顯徑邨顯祐樓

上水清河邨清朗樓

鴨脷洲利東邨東逸樓

觀塘順天邨天池樓

葵涌寧峰苑潤峰閣

天水圍天喜街 11 號天麗苑

將軍澳君傲灣 3 座

將軍澳寶林邨寶勤樓

牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座

青衣長宏邨宏善樓

將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)

上水天平邨天美樓

將軍澳健明邨明宇樓

西營盤皇后大道西409號怡景花園 2 座

牛池灣彩雲(一)邨銀河樓

將軍澳頌明苑嘉明閣

九龍城啓晴邨康晴樓

天水圍天盛苑盛賢閣

葵涌荔景邨樂景樓

荃灣尚翠苑翠庭閣

大埔廣福邨廣禮樓

元朗屏欣苑屏彥閣

牛池灣彩鳳徑23 號彩峰苑

天水圍嘉湖山莊賞湖居6座

柴灣藍灣半島9座

屯門兆康苑兆泰閣

青衣偉景花園3座

沙田廣源邨廣榕樓

長沙灣蘇屋邨荷花樓

大埔太和邨翠和樓

沙田水泉澳邨月泉樓

馬鞍山雅景臺2座

鴨脷洲漁安苑紫安閣

黃大仙現崇山1座

葵涌葵涌邨綠葵樓

沙田愉翠苑愉滿閣

柴灣永利中心B座

東涌逸東(二)邨滿逸樓

紅磡黃埔新邨佳富樓

太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C舖 Grand Pub

屯門良景商場 4 樓 L415 號舖 龍薈

將軍澳茵怡花園2座地下8號舖及3座地下9號舖 大快活

荃灣荃灣千色匯1期4樓A舖 稻香.茶居

屯門盈豐商場地下A27號舖 雲川

屯門愛定商場A區1樓A151號舖 Subway

屯門欣田商場地下 G05 號舖 漁樂

屯門富健花園地下51號舖 昇平粉麵餐廳

灣仔警察總部警政大樓高座5樓 警察總部職員餐廳

銅鑼灣銅鑼灣廣場二期2樓 潮江春

污水驗出新冠病毒的地點：

大埔雲滙 10 座

大埔雲滙 11 座

觀塘順安邨安群樓

大埔富善邨善美樓

秀茂坪寶達邨達佳樓

藍田康栢苑欣栢閣

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責任編輯：蘇文軒