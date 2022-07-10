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【強制檢測】70場所納強檢涉太古城衞星閣等　灣仔警總職員餐廳上榜

社會 21:47 2022/07/10

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

灣仔警察總部職員餐廳納入強檢。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處70個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。
　　
政府指因應多宗陽性檢測個案，有54個指明地方被納入強制檢測公告，包括10間食肆。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告。詳細名單如下:

  • 上水清河邨清照樓
  • 鰂魚涌太古城衞星閣
  • 屯門良景邨良華樓
  • 粉嶺皇后山邨皇盛樓
  • 紅磡寶其利街145-163號寶利大樓
  • 旺角海富苑海韻閣
  • 慈雲山慈愛苑愛仁閣
  • 黃大仙竹園北邨松園樓
  • 長沙灣麗翠苑麗柏閣
  • 牛池灣彩虹邨錦雲樓
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 天水圍天頌苑頌碧閣
  • 青衣長安邨安潮樓
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座
  • 黃大仙樂富邨宏逸樓
  • 大圍顯徑邨顯祐樓
  • 上水清河邨清朗樓
  • 鴨脷洲利東邨東逸樓
  • 觀塘順天邨天池樓
  • 葵涌寧峰苑潤峰閣
  • 天水圍天喜街 11 號天麗苑
  • 將軍澳君傲灣 3 座
  • 將軍澳寶林邨寶勤樓
  • 牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座
  • 青衣長宏邨宏善樓
  • 將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)
  • 上水天平邨天美樓
  • 將軍澳健明邨明宇樓
  • 西營盤皇后大道西409號怡景花園 2 座
  • 牛池灣彩雲(一)邨銀河樓
  • 將軍澳頌明苑嘉明閣
  • 九龍城啓晴邨康晴樓
  • 天水圍天盛苑盛賢閣
  • 葵涌荔景邨樂景樓
  • 荃灣尚翠苑翠庭閣
  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 元朗屏欣苑屏彥閣
  • 牛池灣彩鳳徑23 號彩峰苑
  • 天水圍嘉湖山莊賞湖居6座
  • 柴灣藍灣半島9座
  • 屯門兆康苑兆泰閣
  • 青衣偉景花園3座
  • 沙田廣源邨廣榕樓
  • 長沙灣蘇屋邨荷花樓
  • 大埔太和邨翠和樓
  • 沙田水泉澳邨月泉樓
  • 馬鞍山雅景臺2座
  • 鴨脷洲漁安苑紫安閣
  • 黃大仙現崇山1座
  • 葵涌葵涌邨綠葵樓
  • 沙田愉翠苑愉滿閣
  • 柴灣永利中心B座
  • 東涌逸東(二)邨滿逸樓
  • 紅磡黃埔新邨佳富樓
  • 太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C舖 Grand Pub
  • 屯門良景商場 4 樓 L415 號舖 龍薈
  • 將軍澳茵怡花園2座地下8號舖及3座地下9號舖 大快活
  • 荃灣荃灣千色匯1期4樓A舖 稻香.茶居
  • 屯門盈豐商場地下A27號舖 雲川
  • 屯門愛定商場A區1樓A151號舖 Subway
  • 屯門欣田商場地下 G05 號舖 漁樂
  • 屯門富健花園地下51號舖 昇平粉麵餐廳
  • 灣仔警察總部警政大樓高座5樓 警察總部職員餐廳
  • 銅鑼灣銅鑼灣廣場二期2樓 潮江春

污水驗出新冠病毒的地點：

  • 大埔雲滙 10 座
  • 大埔雲滙 11 座
  • 觀塘順安邨安群樓
  • 大埔富善邨善美樓
  • 秀茂坪寶達邨達佳樓
  • 藍田康栢苑欣栢閣

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責任編輯：蘇文軒

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