【強制檢測】70場所納強檢涉太古城衞星閣等 灣仔警總職員餐廳上榜
社會 21:47 2022/07/10
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處70個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。
政府指因應多宗陽性檢測個案，有54個指明地方被納入強制檢測公告，包括10間食肆。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6個指明地方被納入強制檢測公告。詳細名單如下:
- 上水清河邨清照樓
- 鰂魚涌太古城衞星閣
- 屯門良景邨良華樓
- 粉嶺皇后山邨皇盛樓
- 紅磡寶其利街145-163號寶利大樓
- 旺角海富苑海韻閣
- 慈雲山慈愛苑愛仁閣
- 黃大仙竹園北邨松園樓
- 長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 牛池灣彩虹邨錦雲樓
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 天水圍天頌苑頌碧閣
- 青衣長安邨安潮樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座
- 黃大仙樂富邨宏逸樓
- 大圍顯徑邨顯祐樓
- 上水清河邨清朗樓
- 鴨脷洲利東邨東逸樓
- 觀塘順天邨天池樓
- 葵涌寧峰苑潤峰閣
- 天水圍天喜街 11 號天麗苑
- 將軍澳君傲灣 3 座
- 將軍澳寶林邨寶勤樓
- 牛池灣永定道22號消防處永定道消防已婚宿舍第一座
- 青衣長宏邨宏善樓
- 將軍澳日出康城首都2座(左翼及右翼)
- 上水天平邨天美樓
- 將軍澳健明邨明宇樓
- 西營盤皇后大道西409號怡景花園 2 座
- 牛池灣彩雲(一)邨銀河樓
- 將軍澳頌明苑嘉明閣
- 九龍城啓晴邨康晴樓
- 天水圍天盛苑盛賢閣
- 葵涌荔景邨樂景樓
- 荃灣尚翠苑翠庭閣
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 牛池灣彩鳳徑23 號彩峰苑
- 天水圍嘉湖山莊賞湖居6座
- 柴灣藍灣半島9座
- 屯門兆康苑兆泰閣
- 青衣偉景花園3座
- 沙田廣源邨廣榕樓
- 長沙灣蘇屋邨荷花樓
- 大埔太和邨翠和樓
- 沙田水泉澳邨月泉樓
- 馬鞍山雅景臺2座
- 鴨脷洲漁安苑紫安閣
- 黃大仙現崇山1座
- 葵涌葵涌邨綠葵樓
- 沙田愉翠苑愉滿閣
- 柴灣永利中心B座
- 東涌逸東(二)邨滿逸樓
- 紅磡黃埔新邨佳富樓
- 太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C舖 Grand Pub
- 屯門良景商場 4 樓 L415 號舖 龍薈
- 將軍澳茵怡花園2座地下8號舖及3座地下9號舖 大快活
- 荃灣荃灣千色匯1期4樓A舖 稻香.茶居
- 屯門盈豐商場地下A27號舖 雲川
- 屯門愛定商場A區1樓A151號舖 Subway
- 屯門欣田商場地下 G05 號舖 漁樂
- 屯門富健花園地下51號舖 昇平粉麵餐廳
- 灣仔警察總部警政大樓高座5樓 警察總部職員餐廳
- 銅鑼灣銅鑼灣廣場二期2樓 潮江春
污水驗出新冠病毒的地點：
- 大埔雲滙 10 座
- 大埔雲滙 11 座
- 觀塘順安邨安群樓
- 大埔富善邨善美樓
- 秀茂坪寶達邨達佳樓
- 藍田康栢苑欣栢閣
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責任編輯：蘇文軒