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【移民潮】殺校難回應港生回流需求　學界倡放寬直資國際課程收生上限助留人

社會 06:00 2022/07/11

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香港直資學校議會主席陳狄安倡放寬直資學校國際課程收生上限，讓更多學生在港修讀國際課程。（資料圖片）

政府新班子上場，學界紛紛為移民潮影響對策獻計，除了在全港小學推小班教學，香港直資學校議會主席陳狄安亦建議教育局放寬直資學校國際課程收生上限，讓更多學生在港修讀國際課程，相信有助挽留人才。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，現時教師人手不應被視為「過剩」，建議當局趁現時有充足教師人手的契機，全面推行小班教學，並提升對特殊教育需要（SEN）學生及非華語學生的支援，回應家長認為主流學校照顧不足的長期訴求。

張勇邦：倘殺校日後回流現人手不足

張勇邦又引述行會成員、港大校委會前主席李國章近日言論，料不少移民港青最終會回流，若當局採取「殺校」、「裁走教師」，擔心日後沒有足夠人手維持學額供應。

陳狄安則說，盼望教育局讓直資學校營運維持彈性，除繼續提供國際文憑大學預科課程（IB）及英國高考等不同課程等，亦盼當局放寬現時每間直資學校國際課程約三分之一人數上限，讓更多學生在港修讀國際課程，相信有助挽留部分原本計劃海外升學的人才。

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記者：馮琪雅

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