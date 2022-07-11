【隔周4日工作】建造業議會本月起隔周4天工作　員工：一年多50日假陪家人

▲ 建造業議會7月起實施隔周四日工作。（建造業議會圖片）

繼新世界上周一公布將試行4.5天工作周後，即有首間公營機構跟隨。建造業議會公布，由7月1日起推行「隔周4天工作」制，約700名全職員工可受惠。議會指出，做法與國際市場接軌，可鼓勵業界關懷員工的工作及生活平衡，有助業界挽留人才，期望可於業界起帶頭作用。有員工指因此每年多約50日假期，多了時間陪家人。

有物業管理行業僱主指，非前崗位有條件做到4日半工作，認為在移民潮下，或能以此吸引人才留港。

建造業議會上周六晚宣布，由本月起縮短所有全職員工工作日數，員工可在「兩星期循環周」內額外休息一天，即一個星期工作5天，隨後一周工作4天，每周平均工作40小時。議會表示，在新措施下，香港建造學院教學時間、工人註冊、工藝測試等公眾服務不受影響。

鼓勵業界關懷員工 助留人才

議會指出，做法與國際市場接軌，可鼓勵業界關懷員工的工作及生活平衡，有助業界挽留人才，期望可於業界起帶頭作用。建造業議會主席何安誠表示，「隔周4天工作」措施實行後，同事必須加強管理效率，以達到預先定下的關鍵績效指標，確保服務質素。

Kevin是議會下建造學院的釘板導師，他原本每周工作5天半；新安排實施後，變成輪流一星期上班5天，一個星期上班4天，即每年多出約50日假期。對此他十分開心，「多了時間陪伴孩子和家人，如果有其他時間，我會選擇讓太太進修，她一直都想，但因為孩子一直沒有時間。」

物管非前線崗位 或有條件推行

五天工作周的後勤員工，則每個月工作減少兩天，建造業議會財務部經理（署任）Priscilla認為是一個雙贏局面，指做法為員工提供了動力，「讓同事想一想，他的工作流程能夠如何用少的工作日子，但做到相同的事，其實自我推動能力更高，總好過由管理層指示同事。」

香港房屋經理學會會長、物業管理行業僱主的余珍則表示，移民潮下不少管理層離港，人才流失頗為明顯，除加薪之外，4.5日工作周亦是吸引人才留下的方法之一。她認為在物管行業內有條件推行同樣的工作時間，「心理上會好過啲，因為有時辦公時間後仍要跟進一些工作上的事。」

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記者：袁澍