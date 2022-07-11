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【減工作日】再有機構實行每周4.5天工作　新工作模式可成潮流？　

社會 08:02 2022/07/11

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建造業議會公布7月起開始隔周4日工作。（建造業議會）

短短一周內，兩間機構宣布實行每周4.5天工作制，是否在香港已經漸成趨勢？毅知顧問公司董事總經周綺萍認為，建造業議會屬半官方機構，實行起來相對容易，相信要有更多類似新世界集團一樣的龍頭企業跟隨，才可在港成為趨勢，屆時政府公務員才會跟隨。

周綺萍指出，現時減少每周上班日數在國際上已成潮流，香港作為國際城市開始跟隨也意料之中，惟商界要實行，仍需要在成本、人手方面審慎考慮。她認為或會有更多類似建造業議會般半官方的機構跟隨，但大規模實施仍然需要新世界集團這樣的龍頭企業帶頭推動，其後政府再採納做法。

若要政府也減少上班日數，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，除非政府肯投入資源增加人手，否則難度較大，因政府服務對象為公眾，需要滿足市民需求。不過，他認為基層公務員的薪酬待遇已與私人市場差別不大，若私人市場大規模實施每周4.5天工作制，或者進一步令公務員人手流失。

零售餐飲缺人　難減上班日數

主打前崗位招聘的網站Moovup共同創辦人邱力迅表示，前行業尤其是零售及餐飲，難以減少每周上班日數。他指，因這些行業每天都需要開門營業，所以每天都需要人手，而由於人手短缺，很多公司都需要實施長短周的制度。如果縮短工作時間，他們就需要另找新的人手填補，「他們需要時間籌備以及有很好的人手安排，才可以滿足業務上的需求。」

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記者：袁澍

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