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【愛護動物】七人車小巷輾過貓隻不顧而去　被輾橘貓倒地奄奄一息

社會 23:23 2022/07/10

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黑色私家車輾過橘貓後不顧而去。(互網網)

網上流傳一段「車死貓」影片，片中顯示一輛黑色私家車在一條小巷，未知是有心或是無意，輾過在路中心的一隻橘貓，橘貓被輾後自行跑跳一段，便倒在路邊。事件引起網民猛烈抨擊，批評司機「完全係特登車埋去」；亦有網民聲稱事發地點是元朗一間村屋，居附近的朋友指橘貓已遭輾斃。

沙事片段為一段閉路電視片段，顯示日期為上周四(7日)下午約3時，但未知事發地點。片中可見一隻橘貓步行至小巷中心停下，此時黑色七人車從後慢駛而至，未知是否因為路面稍斜或車身較高，司機沒有察覺到正前方的橘貓，直接輾過，逕自離去。被輾過後，橘貓未見有明顯傷勢，但蹦跳一輪後便倒在路邊，奄奄一息，疑似內傷嚴重。

即睇事發片段

片段在網上一出，隨即激起一眾愛護動物的網民猛烈批評，「咁大隻貓都見唔到?！盲嘅都揸得車? 定係特X登呀？」、「睇Ｘ到火都黎（嚟），完全係特登車埋去，見佢有收慢一秒再比油去，係唔係人類黎（嚟）」；亦有網民認為司機不顧而去，「而家法例撞到狗同貓還需要停車報警, 好明顯佢冇咁做, 大把友會揾佢, 唔好以為冇手尾冇人跟進」。亦有理性網民為司機辯護，「不過有時貓太細隻，一不留神可能真係察覺唔到，尤其係司機過窄行可能會將注意力放在避免碰到牆壁之上。」￼￼

有網民稱，事發於元朗一間村屋，「隻貓死左了 我朋友屋企門口黎（嚟）」。

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責任編輯：蘇文軒

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