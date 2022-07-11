【你問我答】張天賦貼十指緊扣相公開戀情？　MC大談擇偶條件揚言恨拍拖

現年26歲的歌手張天賦（MC），昨日（10日）在IG限時動態舉行「殘酷二選一」的你問我答環節，任由一班「賦二代」發問。

其中有Fans問到他的愛情觀時，MC放上一張與女生拖手的照片，有如間接公開戀情，「賦二代」表現激動追問偶像，MC則馬上再出帖就戀事回應。

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MC昨日在IG限時動態開設「殘酷二選一」的你問我答環節，不少「賦二代」把握機會向其發問，而緋聞多多的MC則收到不少詢問他有關感情的問題。

有粉絲問到他喜歡自由還是限制，MC表示：「我係一隻典型射手座，無腳嘅雀仔，我要自由*1000000！」因為外表而被認為是「花弗男」的他，被問到喜歡主動還是被動時，MC則謂：「以前主動派，依家被動派。」

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講到擇偶條件，MC透露自己喜歡身材S型的女仔，因為他喜歡有腰線的女生；擇偶年紀方面他卻表示沒有所謂，被問到喜歡保守但溫柔體貼，還是開放、好動、Man的女生，他則謂：「溫柔體貼無得輸！」

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公開新戀情？

其中有一條問題問到「愛你嘅VS你愛嘅」，MC貼出一張與女生十指緊扣的照片，並回應：「我愛嘅。」看著限時動態有種MC想趁機公開戀情、對女生示愛的感覺。一眾「賦二代」見狀非常激動，私訊MC追問他是否有新戀情。

▲ （instagram截圖）

為回應大家的熱烈討論，MC相隔不久再推出一個黑底白字的帖文，並笑謂：「咁多位冷靜，張相N年前，本人單身。」昨晚MC在其社交平台舉行直播，其間再次提及他的感情狀況，MC強調現時單身、沒有女友，又解釋該張拖手照的女主角是其前女友，在回應問題時於相庫見到該張照片覺得適合就拿來用。

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MC揚言恨拍拖

雖然MC自去年底開始曾爆出多段緋聞，但仍無損他的形象，人氣繼續穩步上揚。早前他接受電台訪問時，談及他的緋聞報導，他認為自己只是想要分享音樂的普通人而非偶像：「我行得正企得正，為何要避免跟異性出街？這是我最掙扎，因為不是一件錯事！」

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MC亦曾在訪問中自認是「大男人」，心中的「理想對象」必需長頭髮、小鳥依人和得體，言行舉止要像有修養，MC更直言：「現階段想拍拖架！」雖然他強調現時單身，但希望MC早日有好消息公布。