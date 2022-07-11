【連環竊案】郭富城跑馬地豪宅遇竊賊　家傭及時撞破

▲ 郭富城跑馬地豪宅遇竊賊，家傭及時撞破。（資料圖片）

港島跑馬地發生連環爆竊案。事發今晨（11日）5時許，跑馬地大坑道345號「嘉園」1樓一單位大門虛掩，窗戶打開，懷疑遭賊人爆竊，據悉該單位鄰居為郭富城，郭富城外傭及時撞破，賊人落荒而逃，外傭通知保安員報案。

警員到場調查，並翻查大廈閉路電視，證實案件牽涉一樓同層三個單位，發現一名男子疑沿水渠爬至單位入內搜掠，其間被其中一單位外傭發現，賊人循水渠逃走沿路往黃泥涌道方向逃去，經點算後，其中一個單位損失500元現金。

據悉，郭富城住所遇竊，其中一個單位是郭富城租給外父外母居住，並無損失，而由於郭富城「嘉園」7樓全層連天台大單位正在裝修，郭富城一家人搬落一樓外父單位暫住。

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記者：李榮忠