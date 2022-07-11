  • 30°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 11:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【連環竊案】郭富城跑馬地豪宅遇竊賊　家傭及時撞破

社會 09:39 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

郭富城跑馬地豪宅遇竊賊，家傭及時撞破。（資料圖片）

港島跑馬地發生連環爆竊案。事發今晨（11日）5時許，跑馬地大坑道345號「嘉園」1樓一單位大門虛掩，窗戶打開，懷疑遭賊人爆竊，據悉該單位鄰居為郭富城，郭富城外傭及時撞破，賊人落荒而逃，外傭通知保安員報案。

警員到場調查，並翻查大廈閉路電視，證實案件牽涉一樓同層三個單位，發現一名男子疑沿水渠爬至單位入內搜掠，其間被其中一單位外傭發現，賊人循水渠逃走沿路往黃泥涌道方向逃去，經點算後，其中一個單位損失500元現金。

據悉，郭富城住所遇竊，其中一個單位是郭富城租給外父外母居住，並無損失，而由於郭富城「嘉園」7樓全層連天台大單位正在裝修，郭富城一家人搬落一樓外父單位暫住。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【盜竊案】南灣御苑有住戶約值300萬珠寶首飾疑被盜　警拘2名女子
17:49 2022/07/10
【盜竊案】南灣御苑有住戶約值300萬珠寶首飾疑被盜　警拘2名女子
【盜竊案】將軍澳50歲漢夜偷單車　警當場截獲並將其拘捕
13:08 2022/07/10
【盜竊案】將軍澳50歲漢夜偷單車　警當場截獲並將其拘捕
【打擊罪行】屯門截可疑車檢刀棍　警拘3名男子
10:06 2022/07/10
【打擊罪行】屯門截可疑車檢刀棍　警拘3名男子

你可能感興趣

【盜竊案】南灣御苑有住戶約值300萬珠寶首飾疑被盜　警拘2名女子
17:49 2022/07/10
【盜竊案】南灣御苑有住戶約值300萬珠寶首飾疑被盜　警拘2名女子
【盜竊案】將軍澳50歲漢夜偷單車　警當場截獲並將其拘捕
13:08 2022/07/10
【盜竊案】將軍澳50歲漢夜偷單車　警當場截獲並將其拘捕
【打擊罪行】屯門截可疑車檢刀棍　警拘3名男子
10:06 2022/07/10
【打擊罪行】屯門截可疑車檢刀棍　警拘3名男子
罪案 豪宅 郭富城 跑馬地 大坑

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
09:00 2022/07/09
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】