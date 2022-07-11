【販運毒品】海關深水埗反毒品行動拘2名青年　檢獲市值190萬元毒品

▲ 海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任李志豪。（資料圖片）

香港海關毒品調查科前晚（9日），在深水埗南昌一帶進行反毒品行動，行動中拘捕2名分別16及21歲男子，檢獲毒品市值190萬元。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任李志豪指，海關在深水埗南昌一帶進行反毒品行動期間，在一私人屋苑附近截查一名形跡可疑少年，在其手持膠袋內檢獲20克懷疑霹靂可卡因，市值約3萬元，隨即將該名16歲少年拘捕，及押回附近一屋苑進行搜查，再在單位內檢獲約重1.1公斤懷疑可卡因，520克懷疑霹靂可卡因及一批製毒及包裝工具，並在單位內再拘捕一名涉案21歲男子，檢獲毒品市值190萬元。

調查相信2人在單位內將毒品加工及包裝作分銷用途。上址單位租用一個多月，懷疑販毒集團以較高級私人住宅掩飾販毒活動，被捕2人報稱無業及冷氣技工，被暫控販運危險藥物罪名，將於今日（11日）在西九龍裁判法院提堂。海關提醒家長要多關心子女，免被朋輩利用參與販毒活動。

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責任編輯：李榮忠