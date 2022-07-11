【過關人龍】盧寵茂就深圳灣口岸檢測長龍致歉　冀本周初將推預約措施

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

隨着深圳健康驛站每日名額增加至2,000個，深圳灣口岸不時大排長龍。政府昨日再度呼籲旅客，改在非繁忙時段過關。醫務衞生局局長盧寵茂昨午（10日）到深圳灣口岸，視察過關流程，對旅客輪候檢測過程辛苦感到抱歉。

盧寵茂今早（11日）在電台節目中解釋，大排長龍的原因是出於深港合作提升了過關名額，但未就有關事宜設立預約制度，他代表政府向市民道歉。

他說，昨早3小時內有約1200人過關，造成過關排長龍，指如果市民已經預約好內地驛站的房間，毋須趕在早上過關，而政府目標是在本周初可以推出預約措施，以免繁忙時間過關出現擠擁：

過關流程可以優化，包括可以利用科技事先登記好一些資料，不用再排隊。

盧寵茂又說，計算現時每日2000個過關名額，再加上八類符合「人民關懷」人士的名額約有500個，料每日總名額有2500個。他說，設置預約系統後，預計每小時最多可處理約500人。

他又說，早前已約見9個核酸供應商，強調「多、快、準、易、平」的重要性，核酸供應商已增加逾20部核酸檢測機，以提升檢測量，確保市民毋須等太長時間，目標是希望市民快則90分鐘，長則亦不超過2小時就可以過關。

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記者：郭詩詩