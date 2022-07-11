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【安心出行實名制】盧寵茂稱實名制主要用作識別確診者　無實行時間表但冀愈快愈好

社會 10:50 2022/07/11

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醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂昨日（10日）接受電視訪問透露，他早前已跟創新科技及工業局商討優化「安心出行」程式，包括向市民發出提醒，在接受強制檢測前請勿到訪高風險地方，又認為要有機制限制有關人士不可進入指定場所，其中一個考慮方向是仿傚內地及及澳門的做法，設「紅黃綠」三色的健康碼制度。即看：【下一頁】

盧寵茂今早（11日）在電台節目中指，本屆政府提出要精準抗疫，包括要使用科技，亦希望檢疫和隔離亦可以做到更精準及人性化。他說，現時每日有2000至3000人確診，部分人的家居環境適合居家隔離，但當局需研究在執行隔離令時，如何確保相關人士不會進入社區。因當局最擔心是有關人士會進入醫院或院舍等高風險場所，從而感染到醫護人員或院舍長者等，強調是整個社會都是不容許的。

他昨日曾提到當局會研究「安心出行」程式實名制，他今日解釋，實名制的主要作用是識別確診人士，並非用於追蹤，而有關做法是當有市民核酸檢測陽性，相關人士的程式會轉為「紅碼」，以限制他們進入部分場所，危害到他人的健康，強調當局不會無緣無故把市民的程式轉「紅碼」：

不希望有人會拉到好遠，話我地無緣無故俾個紅碼佢。

盧寵茂又說，香港對市民檢疫或隔離有法例限制，相關人士離開檢疫或隔離地點是違法，但當局在執法上遇到困難，而「安心出行」程式實名制是幫助當局執法。他說，如果有方法識別到正檢疫或隔離人士，對整個社會都好

對沒有受到感染的市民亦會較安心，不會擔心有病毒周街走，自由與自私有時容易被混淆，感染者不應該有自由隨便周圍去。

他又說，當局正積極考慮把入境後的檢疫日數減少，但必需有數據證明這樣做不會引起有病例流入社區，當局亦會以科技配合，確保檢疫人士守法，不會進入高風險場所。至於如何劃分三種顏色的「健康碼」，當局亦正在研究，強調沒有時間表，但會希望愈快愈好。

他又提到，當局正積極考慮把入境後的檢疫日數減少，但必需有數據證明此舉不會引起有病例流入社區，當局亦會以科技配合，確保檢疫人士守法，不會進入高風險場所，而現階段亦未能透露檢疫是否會改為「5+2」。

盧寵茂又說，當局會考慮任何方法增加檢疫酒店的供應，又強調「方艙」設施有其限制，部分「方艙」設計的目前是照顧確診人士，故沒有獨立廁所，不符合檢疫安排。

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記者：郭詩詩

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