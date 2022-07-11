【IB放榜】兒子IB考42分獲理大神科物理治療取錄　港媽苦惱︰去兩大醫學院叩門？

▲ 有港媽為IB取得42分的兒子選科而苦惱。

國際文憑大學預科課程（IBDP）已於上周三（6日）放榜，本港今年誕生93名考獲45分滿分的IB狀元。IB放榜翌日，有港媽為IB取得42分的兒子選科問題，詢問網民家長的意見，她指兒子雖獲理大神科取錄，但仍猶豫是否向兩大學醫學院叩門。

該名港媽近日於「親子王國討論區」，以「IB考42分, 理大物理治療 VS 醫學院」為題發帖文，表示兒子IB考取42分，未獲香港大學及香港中文大學醫學院取錄，卻獲香港理工大學物理治療取錄，此科有「神科」的美譽，而且還有奬學金。可是，港媽面對難題︰

如係你哋，仲會去兩間醫學院叩門嗎？

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網民︰前途自己決定

不少網民及家長紛紛表達意見，有網民認為兒子已長大，選科前途應由他自己決定，作為父母只能作為指導角色，適時給予意見。有家長提出，「問個仔想點啦」、「IB都咁高分，前途自己決定」、「咁大仲要問，睇興趣啦」、「居然跟到咁大個，仲係要幫仔女問呢啲問題」。

另有網民認為42分不足以入讀醫學院，考獲43分或以上的人太多，競爭激烈，留言「42分機會好微」、「42分未夠班，狀元都成棚人」、「醫學院大把43至45分收」、「兩大醫學院大把勁人揀，就算叩門42分都唔會收」，因此想以42分入兩大醫學院並非易事。

不過，也有家長覺得一試無妨，「雖然機會很微，想去叩門就即管試下」。有家長支持樓主，「阿媽問吓人，關心個仔前途唔覺有咩問題」、「問吓又唔代表幫佢做決定，阿媽想了解下好正常啫」。其中有網民認為，無論是物理治療或醫科，最重要是兒子有心投身醫療行業。點擊睇更多網民意見︰

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物理治療學前景理想

香港理工大學康復治療科學系講座教授及系主任曾永康過去受訪時，認為想從事醫療行業的學生不一定只會選醫科。他指出，物理治療學及職業治療學畢業生的前景相當理想，對有抱負的年輕人來說，有很多發揮空間。

按理大的入學計分方法計算（即5**計作8.5分、5*計作7分、5計作5.5分），去年物理治療學新生最佳6科成績平均為39.9分，近16人競爭1個學位。至於職業治療學，則近20人競爭一個學位，職業治療學新生最佳6科成績平均為37.8分。曾永康觀察到，近年高材生的選科趨勢有所改變，

取得高分不一定去讀醫，學生仍有其他選擇，可以按興趣、性格決定。傳統上都說分數得、或是狀元就會去醫科，你認為是好還是不好的現象？我覺得多元化會更好一點。

按理大統計，2020年的物理治療學學士畢業生平均薪酬32,502元，較2019年的30,741元上升約5.7%；2020年職業治療系學生的平均薪酬為32,261元，同樣較2019年的30,680元上升。

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責任編輯︰王明芳