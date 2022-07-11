【飲茶養生】烏龍茶茶湯愈青色愈寒涼 陳年烏龍茶暖胃具吸脂功效

▲ 烏龍茶的茶湯愈青色愈寒涼，也會令人飲完眼光光不能入睡。

得恒生大學的飲茶專家陳顯揚教授的指導，我才知悉烏龍茶和綠茶都有減肥功效。但綠茶屬寒涼，許多女士和寒底人會受不了，因此，喝烏龍茶適合一點。不過，最好選擇陳年烏龍茶葉來沖泡飲用（不要隨便飲用坊間出售的樽裝、瓶裝製成品，除非你十分清楚它的成分）。

陳教授說，烏龍茶的茶湯愈青色愈寒涼，也會令人飲完眼光光不能入睡。如果那是陳年烏龍茶葉的話，沖泡出來的茶湯是琥珀色的，飯後或早餐後一杯熱陳年烏龍茶，能幫助你有效地分解部分脂肪，以及抑制脂肪的吸收。同時，陳年烏龍茶比較暖胃。

陳年烏龍茶之所以能夠減肥，因為在發酵過程中，它會產生烏龍茶聚合多酚（OTPP），能抑制脂肪吸收，並排出積聚的脂肪，是以腸胃很暢順。根據在網上搜尋得的有關陳年烏龍茶的特有成分，包括了降血壓、三酸甘油脂、預防動脈硬化、減肥等等。近年許多講究健康的人，到中菜館吃飯或到酒樓飲茶時，都會自備茶葉，這樣就更能保證喝到好茶了。

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