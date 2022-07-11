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【東張女神】阮嘉敏離開《東張西望》　發文感謝觀眾支持：探索更多可能性

娛樂 10:55 2022/07/11

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「東張女神」阮嘉敏（Mandy）近日沒有再主持《東張西望》，令不少粉絲掛念。其實因為阮嘉敏最近離開《東張西望》團隊，展開事業方向新一頁，最近接演劇集《靈戲逼人》及為《鄰住買》任直播主持。

離開《東張西望》一段日子，阮嘉敏終於在昨日（7月10日）於個人社交平台向《東張西望》觀眾道別及感謝《東張》團隊，寫道：

天下無不散之筵席，過去幾年，有幸成為東張西望家庭的一份子，是小妹的福氣

謝謝東張團隊所有的教導及鼓勵，支持我去探索更多的可能性，百分百燃燒自己及跳出舒適圈

謝謝你們每天的照顧及包容，今後我會用觀眾的身份默默地支持東張們的所有台前幕後

謝謝東張西望既觀眾唔捨得我，你哋PM我嘅訊息，我全部都有睇架！我仲會喺其他劇集同綜藝節目出現，希望你哋繼續支持我 :)

互勉之💪

【一線搜查】開電視下周推資訊節目撼《東張西望》　宋熙年相隔兩年出山做主播

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訪屯門阿叔揚名

在昆士蘭科技大學修讀媒體與傳播研究系後，修畢香港中文大學傳理系的阮嘉敏，在2016年參加香港小姐而入行。

她參演劇集及參與綜藝節目，而因為主持《東張西望》為觀眾熟悉，當中追訪屯門公園內大媽大叔跳舞嘈音擾民，發問連串尖銳問題而獲封《東張》正義女神。另外，之前在新版《十月初五的月光》演任性有錢女，演出亦頗獲好評。

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其實阮嘉敏之前接受過TOPick訪問談及離開了《東張西望》節目組一事，她表示今年5月初已離組，並稱：「做了5年真的會不捨得，始終跟這團隊合作了這麼久。不過，大家在同一公司內仍會碰面。」

她更感觸地說：「最難忘當然是採訪屯門阿叔，每次經過屯門也會想起他。當時的我正在認真工作，現在看回便覺得很好笑，自覺問得不錯。」

而阮嘉敏亦感恩《東張西望》的工作經歷令自己成長：「我學習到很多，正因為身邊人都非常努力，令我知道努力是無止境，我亦必須不斷地努力。同時我亦發現，只要堅持去做一件事，真的會做到。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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