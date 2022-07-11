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【樂壇天后】麥當娜推50首冠軍混音慶祝出道40年　推僅兩周Spotify逾2,000萬人收聽

休閒消費 11:41 2022/07/11

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《Finally Enough Love》混音精選專載，在Spotify錄得2,000萬人收聽。（圖片madonna.com）

貴為Queen of Pop的麥當娜，雖然近年fans們都不忍因為她有感年華老去而開始將面部「修理」，加上半個月前，她當上歌手Maluma演唱會的嘉賓表演失準，但似乎一切都無損她的叫座力，最近她推出名為《Finally Enough Love》的精選唱片，6月24日於Spotify推出，直到今天已超過2,000萬人次收聽，證明接近64歲的她寶刀未老。

麥當娜推出超選唱片已經有兩次，為何這一次將舊歌輯錄仍然大賣？首先要了解這位樂壇前無古人的女歌手，自她1983年出道後，她已經推出14張專輯（不計精選），與此同時，亦是連續有50首單曲打入Billboard跳舞榜，亦是唯一一位歌手能夠在80年代、90年代、2000年代和2010年代均有歌曲登上流行被的一人。

推81多個版本的CD與不同顏色的黑膠唱片，Fans們準備好了沒有？（圖片madonna.com）

有這成績可說是無人能及，娜姐有見及此，剛好踏入樂壇40周年，當然不會放過賺錢機會，於是將50首舊歌共治一爐再經重新混音後再一次推出市場。

此外，充滿生意頭腦的她，亦將這專輯拆解多成個版本，例如16首歌的單CD版、50首歌的3CD版、亦有3黑膠唱片版、50首6 黑膠唱片版等。此外，更有紅膠唱片版、銀色膠唱片、全部都準備在今年8月中推出。

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在完成這唱片的宣傳後，由她執導自己的自傳式電影亦即將開拍，女主角正是現正在Nerflix播映《Inventing Anna》的Julia Garner，一直以來，無論是麥當娜主演和執導的電影都被喻為票房毒藥（貝隆夫人例外），大家又不妨拭目以待看看她能否除下這個咀咒。

記者：何偉雄

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