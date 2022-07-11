【香港小姐2022】佳麗張光怡考獲Part1+Part2外科專科試 　Chloe盼做到醫生兼藝人

▲ 好叻女！

本年度《香港小姐競選》的佳麗，不少網民將焦點落在「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon）、星二代林鈺洧（Denice）、「翻版孫藝珍」梁超怡和「女版曾比特」徐麟。

其實還有很多佳麗值得留意，當中有學歷高，甚至有人一早創業做老闆，而且更有本身為專業人士，就如現年25歲、任職醫生的張光怡（Chloe），總之就是臥虎藏龍。

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公布喜訊

Chloe日前在社交網宣布喜訊，透露成功考獲Part 1 及Part 2 的外科專科試，並感謝瑪麗醫院前心胸肺外科主管：「我師傅我心目中嘅唐明醫生 ，Dr Timmy Au，無限感激你嘅邀請，跟你在瑪麗醫院學習所有國際有名嘅技術包括心臟移植手術，我已考獲part 1 part 2 外科專科試，應承你我會做一個台前幕後嘅心胸肺外科醫生。」

同為參選的佳麗陳銘鳳（Cherry）及馮嘉敏（Yohanna）都有讚好其帖文，可見Chloe人緣不錯。

據知Chloe於求學時期成績優異，在以醫學院聞名的香港大學要讀夠7年，包括學位6年及1年實習，先有有資格獲聘為駐院醫生，其內外全科醫學士（MBBS）收生分數全校最高，而專科則要再進修，但起薪點已逾5萬元。

▲ 好叻女呀！

現時專注參選 感謝家人支持

早前Chloe接受TOPick訪問時指早前在實習環境下做了半年外科醫生：「之後做了內科和急症，現時會專注於參選香港小姐，未有辭職剛完成了實習，想休息一下。」又指家人很支持她選美這個決定，故她表示會盡其能力做好所有事。

另外，從Chloe社交網可見，她非常懂得平衡工作和生活，閒時學烹飪，享受美食，又與港姐冠軍宋宛穎齊齊去Art Basel Private Preview，而且，見她與家人感情要好，不時晒出與他們合照，絕能看出她是孝順女！

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