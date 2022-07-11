【新冠肺炎】招彥燾指加快加密核酸檢測成本將上升　並須維持低水平確診數

▲ 「相達生物科技」董事長招彥燾。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂提出，為壓低疫情本港必須加密核酸檢測，要求檢測供應商做到「多、快、準、易、平」，即檢測數量要多、報告要快而準確、市民很容易可以做檢測，而且檢測的價錢要便宜，其中，他認為抗疫已逾兩年，或可商討調整檢測的價錢（詳情即看【下一頁】）。

香港中文大學生物醫學學院客座副教授、「相達生物科技」董事長招彥燾在一個電台節目表示，在核酸檢測的速度上，大部分的承辦商都能符合政府要求24小時內出結果，在一些特別情況下，例如政府晚上圍封檢測，承辦商都能加快在大概12小時出結果。他指，現時在部分高風險地點，實行現場採樣現場化驗，就可將檢測加快至90分鐘完成，惟加密及加快核酸檢測，成本將會上升，若要擴大實施，在全港多區設現場化驗，由於成本問題現時並不可行。

他認為，要同時做到醫務衞生局局長盧寵茂提到的「多、快、準、易、平」5個標準，是有可能的，但重點是先後次序問題。假如政府確定要核酸檢測常態化，可以10混1或20混1方式檢測加大檢測量，但必須個案水平不高，要將每日數千宗個案再降低，因確診個案維持高水平，需要大量覆檢，就無法縮短檢測時間。

盧寵茂又指日後或參考內地引入「綠碼、黃碼、紅碼」，限制未強檢者不得進入指定場所。招彥燾指，若要參照內地使用健康碼，必須維持確診個案低水平，否則同時間有數十萬甚至過百萬人健康碼轉色需要檢測，承辦商未必能應付，認為政府目前首先應先確保確診者不能進入指定處所。

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責任編輯：李榮忠