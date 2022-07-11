【汗臭困擾】港女搭地鐵呻男乘客「黐埋嚟又臭」　網民反擊：叫你私人司機嚟接你

▲ 港女搭地鐵呻男乘客「黐埋嚟又臭」，網民反擊：叫你私人司機嚟接你。

天氣炎熱，令人外出時大量出汗，尤其在人多擁擠的地鐵車廂，汗味問題顯得特別嚴重。日前有港女在社交媒體發聲，不滿搭地鐵時有男乘客靠近及有汗臭味。其言論被網友放上連登討論區，引起一眾網民熱議。

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發帖人原在Instagram發出一張黑白照限時動態，照片攝於港鐵車廂內地面，也只顯示事主自己的裝束，並無拍攝到其他乘客樣貌。她附文斥搭地鐵時有男乘客「痴（黐）埋嚟、又臭」，因此「好憎地鐵」。該則限時動態被網民截圖並放上連登討論區，引起熱議。

網民反擊：叫你私人司機嚟接你

在討論區發文的樓主對港女相關言論非常不滿，反擊指「咁唔鐘意就咪搭地鐵，叫你私人司機嚟接你」。有不少網民和應樓主立場，表示「轉坐私家車，咁樣就避免到呢個問題」、「無錢包車又要怨」、「頂唔順咪唔好搭或者自己行開」。

不過，也有網民指表示體諒，直言「我係男人都驚，地鐵啲麻甩佬真係又汗臭又痴得近」；有持相反意見網民更表示「保持個人衛生唔得？搭車奉旨要聞臭味？」，認為當知道自己有汗臭時，應自覺噴香體或止汗劑。

另外，也有網民分享經驗，指若外出運動後出汗，會更衣之餘，也會用毛巾、濕紙巾抹身，並洗手洗臉，令身體乾爽通透。

減少汗味貼士

營養師李杏榆（Annie）表示，汗原本無味，但流出後，汗中的物質混合皮膚上的細菌，就會產生氣味。同時，飲水不夠是產生汗味的重要因素之一。

因此Annie建議以下貼士，幫助減少汗味：

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消委會推薦6款最高評分的止汗劑及體香劑：

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責任編輯：羅嘉欣