【DSE2022】 給自己人生多一個選擇 男生衝破障礙夢想成飛機工程師

▲ 陳昊終極目標是飛機工程師，他給自己五、六年時間去完成目標。

有志者事事竟成，正好形容「飛機維修員」新晉精英陳昊。陳昊中六畢業時DSE 5科合格，可惜物理科欠奉，到職業訓練局欲報讀飛機維修課程自動棄權，幾經波折，努力不懈，最終在2017年成功入行，現為二級飛機維修員，也是今年傑出學徒計劃的其中一位得獎者。

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陳昊現是二級飛機維修員，他於2015年完成中學文憑試，之後曾到職業訓練局欲報讀飛機維修課程，但因中學沒有修讀物理學，未能成功報讀，不過兜兜轉轉，最後陳昊仍成功成為飛機維修員。

當初我DSE放榜後，因為自己的成績剛好5科合格，達飛機維修的要求，當時滿懷歡喜去面試，可惜面試的時候，才發覺原來飛機維修的文憑課程是需要要求DSE考生有一科選收物理，當時我冇選收物理科，所以未有完成面試便自動離開了。

第一份工做前台客服

之後，陳昊在酒店的客戶服務部做一些前台工作，做了一年發覺不適合，便當吸收社會工作經驗，

之後機緣巧合見到網上有個課程，可以介紹你入機場工作，這個課程令我認識了HAECO這間飛機維修公司，面試後，我成功加入HAECO這個大家庭。

兜兜轉轉，陳昊最終成功圓夢，加入HAECO後報讀學徒制度計劃，包括3年的高級文憑飛機維修課程，加一年實習的機會，

我堅決去報了這個學徒計劃，而這個飛機維修高級文憑就是我當時唔收我的課程，成個經歷就比較迂迴，不過對我來說很有趣。

陳昊於2017年加入港機(香港)，為見習飛機維修員(一年計劃)的學員，今年已躍升為二級飛機維修員，

我在這間公司做了4年，現在我是機身維修部的人，上年就完成了AMMT的programme(見習飛機維修員)，是IVE的課程，過埋今年的實習年，便正式完成3+1年的programme。

獲選為傑出學徒

陳昊憑自己的努力及永不放棄，翌年透過內部晉升成為見習飛機維修員(註冊學徒)，2021年獲選為職業訓練局的傑出學徒，現時在基地維修主要負責機身的維修工作，日常工作可以接觸到機翼、引擎和飛機腳架，主要負責更換零件和日常保養。

我日常在維修部工作，接觸到飛機的機翼、引擎，同成個機身基本的工作，引擎方面，主要是幫一些發電機、空氣過濾器去過濾的工作，並會進行一些換油的工作，可以潤滑一下發電機的齒輪，機翼亦會做一些保養，因為機翼會郁，所以要幫機翼的齒輪打牛油，等機翼可以暢順運作，飛機腳就會換飛機輪……

DSE生多個機會選擇

問到入行門檻是否放寬了？陳昊說：「門檻不可說降低了，只是給自己認清想做什麼？給予中學同學多個機會去重新選擇，因為當時中學選修科未知自己將來想做甚麼，這個高級文憑是俾多次機會你重新選擇，我唔覺得門檻或質素低了，即使你沒有讀過物理，高級文憑課程亦會幫你去做物理的補底課程，等你知道物理基本的知識，加上中學也有一些科學的課程，會有一些基本的物理知識，我相信每一個人入到去讀，都會對物理有一定的見解，唔係乜都唔識就入去讀，補底課程也可以令你對知識上一個提升。」

陳昊對飛機維修賦有天份，今年成功成為傑出學徒計劃的其中一位得獎者，

當初我未知自己想做甚麼，唔知可以在哪一方面發展，做第一份工作覺得唔適合，就試另一個範疇，我對機械有少少認識，覺得飛機維修的工作比較有趣，因為每日都要維修部件，很有成功感，當明白了一些原理，你可以舉一反三地去做不同的工作，愈做就愈有興趣。

壓迫感致手忙腳亂

陳昊提到首次裝引擎上的鑲板時，要在兩小時內完成，加上天氣惡劣，壓迫感令他有點緊張，手忙腳亂，更一時跣手把螺絲跌下，

有次在引擎上面安裝一塊鑲板，當時天氣好惡劣，落緊雨，而飛機要在兩小時後離開，我裝鑲板有少少技巧，鑲板上有三個可以活動的部件去固定，我會利用鋼絲穿過螺絲，再穿上鑲板，那就不會走位，之後上鏍絲固定，那次是我作為新人第一次裝，過程中，因為自己唔小心，加上下雨比較跣手，跌了幾粒螺絲，大家都好焦急，因為飛機要走，但又唔知螺絲跌咗去邊，我和其他隊友一齊搵，過程中感受到壓迫感。

目標成為飛機工程師

談到未來目標，陳昊說：「雖然我是AMMT programme入職，一般讀完課程由見習變成飛機維修員，之後成為資深維修員，再晉升領導，但我想行另一條路，自己去機管局考牌，考牌後再繼續在公司做實習，至於我未來5、6年的目標就是成為工程師。」

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記者︰林碧洋