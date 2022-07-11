【安心出行實名制】何栢良：料確診個案未見頂　實施健康碼可配合放寬入境檢疫措施

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港澳疫情都有反彈之勢，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，本港正經歷「後疫苗浪」，確診個案未見頂，現時本地流行病毒株是OmicronBA.2，相信隨住BA.4或BA.5在全球快速上升，本地感染的比例亦會增加，預計1、2個星期後，確診個案有機會翻倍。

當局研究「安心出行」程式實名制，何栢良今日（11日）在商台節目指，若本港實施健康碼，可以配合放寬入境檢疫措施，入境人士家居健康監察期間會轉為「紅碼」，亦可限制確診者及曾到高風險場所人士岀入部分處所，達到精準防疫，但如參考內地，以「健康碼」限制市民使用公共交通，未必對疫情防控有效，亦帶來不確定性：

現時流行的BA.5傳播率是18.6，全球正面對高傳播率的病毒，加上潛伏期中位數是2.5至3日，依靠追蹤積極的接觸者，引入紅、黃碼，會有一些影響，但病毒傳播速度快及潛伏期短，加上呈報確診個案有滯後，預期成效不太大。

他又表示，「安心出行」程式實名制可歸類為「非藥物干預方式」，當局過往兩年已經持續推展相關措施，以阻截病毒的傳播，如關閉表列處所、佩戴口罩等，但成效有一定的科學數據，但未必可以即時及明顯地見到。

這些措施單獨來看有一些的成效，但整體來看，以本港每日有3000宗（確診）個案，落實後，根據過往就這些措施累積的經驗，未必可以大幅度減低每日新增的個案。

他補充，以往社會曾寄望接種新冠疫苗可預防感染新冠病毒，但病毒變種的速度快過研發疫苗的速度，因此過去一年接種疫苗的目的已變為預防住院、重症及死亡，根據經驗短時間內降低無病徵的確診個案大幅度減低，最有效方法是封城；如最終目的是減少重症個案及死亡率，最有效及最低成本的方法是派發新冠口服藥，並推廣疫苗接種。他又指，如能24小時內有核酸檢測報告，可解決個案追蹤滯後問題。

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記者：陳麗娜