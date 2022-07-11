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【堅強媽媽】從凍肉店打工到轉行文職朝9晚5　單親媽媽趙頌茹：平淡是福

育兒經 11:58 2022/07/11

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趙頌茹出道20年推出新歌。

單親媽媽趙頌茹（Yu）自從與前夫周永恒離婚後，只收過3個月贍養費，她惟有出來重投工作養活女兒，但因為要照顧兩個年幼女兒，工作量不多，只是間中接拍廣告及客串劇集，早前就播畢《金宵大廈2》，她多年來母兼父職，曾表示不介意做勞動工作或洗碗工養家，她亦曾在凍肉店打工。

現年39歲的趙頌茹，最近就趁自己出道20年推出新歌《大致天晴，間中有雨》，她透露目前正在返朝九晚五的文職工作，平淡是福。

兩女已長大不少。

趙頌茹於2002年簽約英皇唱片出道，因樣子與鄭秀文相似而獲得「小鄭秀文」之稱，她又曾推出多首歌曲，包括《大孩子》、《發奮》及《唔該行開》等，因而走紅，但認識了周永恆後，出道3年的她便與公司英皇娛樂解約並淡出娛圈，2010年與周永恆結婚並誕下兩女，在2014年因被爆出周永恆家暴一事，以及婚姻出現第三者Ruby，因而使趙頌茹心死決定離婚，事件爆出後，Yu獲網友力撐並開始重投幕前。

最新影片推介:

早前她曾在TOPick訪問中對離婚感到失望一度封閉自己，坦言接受不了自己要成為單親媽媽：

我很怕和別人提及自己離婚，自己單親媽媽，又曾經被家暴。

其後她想通要別人接受過去，自己先要接受自己的過去。經歷人生高低起伏，由年輕戀愛大過天的少女，蛻變成為成熟優雅的熟女，趙頌茹對快樂與不快樂有著個人見解：

沒有人是100%快樂的，然而人的本性往往將不快樂放大，或者是用盡方法把它們趕走，將尋找快樂的時間的用光；其實快樂比不快樂多，已經足夠了。

而周永恒於2018年與拍拖年幾的內地女友Britni奉子成婚，另組新家庭，Britni經常將周永恒的湊仔相上載到社交網，似乎周永恒已經修心養性，做個好爸爸。

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責任編輯︰王明芳

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