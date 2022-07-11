【I SWIM】新生代男神魏浚笙已有結婚計劃　Jeffrey向女友派定心丸成男人典範

▲ 魏浚笙（Jeffrey）與女友Evelyn經常情侶檔出沒。

ViuTV新劇《I SWIM》今晚（10日）首播，作為新生代男神的魏浚笙（Jeffrey）為劇中男主角，Jeffrey的演出令一眾「咖啡豆」十分期待。

擁有一副俊俏外表的Jeffrey因拍攝真人騷《調教你男友》及綜藝節目《膠戰》而火速走紅，他於節目中對女友Evelyn的真情流露令觀眾動容，專一的Jeffrey更早已表明有計劃於Evelyn 30歲前迎娶她，公開發表愛的宣言。

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榮升男神

混血男神Jeffrey擁有荷蘭和印尼血統，他早於17歲便以模特兒身份入行，接拍過不少廣告且開設了個人YouTube頻道，逐漸令人認識。

2020年，Jeffrey參與ViuTV實境綜藝節目《調教你男友》後知名度大升，他與年上女友Evelyn的戀事成為觀眾的熱話，不少觀眾都很羨慕Evelyn擁有一位對她痴心一片的男友。

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女友充當經理人

帥氣外表令Jeffrey人氣急升，由於他未有簽約任何經紀公司，因而由女友Evelyn擔任其經理人。

雖然Evelyn並非圈中人，不過她亦不時會與Jeffrey一同情侶檔上陣，邊放閃邊搵真銀。

姊弟戀羨煞旁人

Jeffrey對比他大3年的Evelyn一見鍾情，其後追求對方兩個月才獲她答應成為其女友。二人拍拖初期需要不斷磨合，花了約半年時間才感情穩定，如今經常孖住出入，十分甜蜜。

相戀近7年，Jeffrey曾公開向Evelyn大派定心丸，他曾於訪問中透露已有求婚的計劃，並揚言要在Evelyn 30歲前跟她結婚。他說：「一旦遇上合適的就堅定不移，謝謝你讓我一直愛下去。」