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【明星豪宅】2千呎清水灣豪宅超大花園成焦點　溫碧霞逾2,000萬購入現升值兩倍

娛樂 12:43 2022/07/11

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溫碧霞2千呎清水灣豪宅，現市值逾4,000萬元。

現年55歲、有「美魔女」之稱的溫碧霞（Irene），對自我身形管理十分嚴謹，多年來凍齡容貌與身材保養得宜，性感「海潮」女神形容依舊如昔。

活躍於社交平台的Irene，日前拍片在家中做運動的短片，片中她僅穿上小背心配短褲，在鏡頭前做有氧健身操，180度見盡Irene美好身材。不過，有網民放錯重點，將焦點落在身後的巨型客廳，其2千呎清水灣豪宅再曝光。

【明星豪宅】溫碧霞家有大花園讓毛孩放電　藉愛犬跟養子建立良好關係

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升值逾2,000萬元

Irene與丈夫何祖光早年以樓換樓的方式，斥資2,000多萬元買下當時呎價約1萬元的清水灣柏濤灣2000多呎豪宅，現時已升價至2萬元一呎，投資眼光獨到。

大宅有一個偌大的戶外花園平台，種植了不同的植物，以Irene最愛的峇里風度假屋的設計，擺放有藤制傢俱；更設有圓形特式按摩池，加上外擁翠綠園藝及遠望山景，十分怡人，充滿度假風情。

（經濟日報圖片）

作為「宅女」的Irene愛待在家中畫畫，享受寧靜時刻。客廳設有落地大玻璃，她的私人畫室空間正正在窗邊，善用白天透入的光線，畫起畫上來零舍精神；如果好天氣，她更會走到戶外花園動筆。

被生母「賣豬仔」

Irene自小曾因家貧而有不愉快的經歷，其父親是國民黨軍人，打仗時逃難至香港定居。她家裡有8兄弟姊妹，4個哥哥、3個姐姐，Irene排行最細，一家10口居於調景嶺狹窄的木屋區。

在約5歲時，Irene曾被媽媽帶至與一位陌生叔叔見面，企圖把她賣掉以換給她更好的生活。當時Irene非常害怕，故對方放下錢後便離去，這段不愉快經歷令她造成對人不信任，並且灌輸了金錢是非常重要的觀念。

溫碧霞最新靚相：

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【墮落花】溫碧霞自小遭父嚴管缺安全感　美魔女婚後不生育領養孤子如己出

收養棄嬰

直到15歲獲星探發掘，參與電影《靚妹仔》拍攝而加入娛樂圈，其後參演劇集《火玫瑰》飾演「海潮」而為人熟悉；《封神榜》中「妲己」一角亦十分經典。

感情方面，Irene於1996年便與現任丈夫、香港富商何祖光相戀，令她再次相信愛情及家庭，彌補了其童年缺失，亦改變了她自私的性格。她於2000年嫁給何祖光，二人膝下無兒，收養內地被遺棄在火車站的棄嬰如己出，兒子現名為何國倫，一家三口生活幸福。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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