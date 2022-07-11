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【建造業】甯漢豪：政府今年增撥10億元　未來6年設2.7萬個建造業人力培訓名額

社會 11:51 2022/07/11

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發展局局長甯漢豪在「2022年青年魯班選舉」頒獎禮致辭。（社交平台圖片）

發展局局長甯漢豪今日(11日）出席香港魯班廣悅堂「2022年青年魯班選舉」頒獎禮，致辭時引述國家主席習近平的講話，勉勵年輕人「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，以及謹記魯班先師勇於創新、注重承傳嘅精神。

香港魯班廣悅堂「2022年青年魯班選舉」頒獎禮。（社交平台圖片）

甯漢豪表示，政府今年增撥10億元，在未來6年提供合共約27,000個培訓名額，進一步支持建造業人力培訓工作。展望未來，隨住香港聚焦發展，相信大大小小的工程項目將會陸續有來，對建造業來說是踏上另一個輝煌。她期盼各界攜手，努力培訓新人，提升建造業生產力、創新同技術水平，一同為建設香港而努力。

她又表示，頒獎禮上有得獎年輕人分享了自己入行的感受，了解到前線工友的工作，亦從大師傳身上學習到不同建築知識及工藝，希望透過今次選舉擴闊眼光，發揮所長，令建造業界發光發熱。

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責任編輯：郭詩詩

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