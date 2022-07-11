【澳門疫情】澳門禁足一周物價飆升　超市驚現$100棵黃金白菜

▲ 澳門實施禁足令，超市出現$100一棵的黃金白菜。

澳門今日（11日）起實施禁足令一星期，暫停所有工商業活動公司及場所運作，除了維持必要及生活所需的場所的三類機構外。當地市民發現，超市食物價格貴得離譜，竟出現百元大白菜，蔬果標價高於平時，令網民感到震驚，認為。對於網民的質疑，涉事超市負責人留言解釋原因，惟有人發現並非單一事件。

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該市民在facebook群組「澳門消費旅遊好去處」發文指出，昨日逛超市時發現大白菜貴得「太誇張」。從相片可見，兩棵大白菜被命名為「黃金白菜」，產地為中國，每100克為$15。一棵重648克，標價$97.2；另一棵重724克，標價$108.6。

帖文引發網民熱議，有人認為是標錯價錢或搞錯單位，有人則認為是「P圖」，另有人嘲諷說，以黃金菜而言，已算便宜。有自稱是涉事超市人員的李先生留言，解釋原因。他表示：「我係新苗李生，經查實上述黃金白菜為員工疏忽打錯價格，來緊我們會加強檢視，避免同樣情況發生，造成大家不便之處，深感抱歉！」

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不過，該名市民發現，不僅此貨物標價異常，尚有其他。他發現，來自同一超市的西瓜被貼錯「菜心苗」標籤，而「菜心苗」價錢更驚人，每100克索價$155.51，一份售$1763.4。李先生亦留言解釋並致歉：「上述7月6日西瓜標錯價証實是該分店員工疏忽，我們會作出相應之處分及加強檢視；對大家造成不便之處，深感抱歉！」有網民指，平時少見貼錯價錢，質疑是故意標錯。另有網民提醒，購物及付款時一定要檢查清楚價錢。

澳門應變協調中心表示，第七輪全民核酸檢測已於周日（10日）展開。當地經科局再次呼籲，市民應減少非必要的人員流動，如非必要應避免外出，應理性購物，佩戴KN95口罩。根據澳門行政長官批示，須停業場所包括娛樂場。今日凌晨零時起，非社會運作及居民生活必需的場所均需關閉，包括娛樂場等暫停營運一個星期。

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責任編輯：羅嘉欣