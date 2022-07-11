【曱甴出沒】港女呻辦公室極骯髒微波爐驚見曱甴　一文看殺滅及預防蟑螂方法

▲ 一文看殺滅及預防蟑螂方法。

天氣炎熱，小強湧現，又是最令人畏懼的時刻。一名女網民最近就分享，公司間中會出現蟑螂蹤影，曾見到有一隻蟑螂從座位附近的垃圾桶爬出；又指有同事用微波爐叮飯時，看到蟑螂在微波爐轉盤底遊走，令發帖網民十分無奈。

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一名女網民最近在「香港討論區」以《公司衛生情況真係好差呀！！！》為題發帖，表示未知是因天氣問題，或是同事缺乏衛生意識，現時公司間中會有蟑螂出現。一天早上，事主看到有一隻蟑螂從座位附近的垃圾桶爬出，遂即時找同事幫忙處理：

即刻搵個夠膽嘅男同事幫手處理咗佢，自始（此）我就好驚會唔會有一日打打吓字有小強喺我隻手上面爬過

然後事主續指在發帖當天，她從一名叔叔同事口中得知，對方在叮飯時，一打開微波爐就見到轉盤底有一隻蟑螂在「跑步」，令事主不禁崩潰表示：

點呀？當養緊倉鼠呀？整個滾輪畀小強跑，定係隻小強係某同事嘅寵物呀？

事主表示，叔叔同事見到此情景也嚇了一跳，而事主就感嘆：「真係好彩我今日冇帶飯，如果唔係我見到一定唔會叮飯囉！」事主又反問：

如果我同事見唔到小強喺度跑緊步嘅話，佢叮飯嗰陣會唔會叮熟埋隻小強？

係唔係只要畀你見到有一隻，就代表呢個空間已經有過百隻喺啲窿窿罅罅度等緊搵食？

帖文引來網民議論紛紛，有網民感嘆「咁恐怖」、「好嘔心」，也有人建議事主辭職，但亦有網民留言「見慣左就5（唔）怕」。點擊睇更多留言：

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更多預防及消滅蟑螂方法

根據食環署資料，蟑螂排出的分泌物可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。因此，家中常有蟑螂是對健康的嚴重威脅。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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其他預防蟑螂的貼士：

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責任編輯：羅嘉欣