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【原振俠】洪欣因一句話由反對兒子入行到支持　張鎬濂獲靚媽真傳優良基因

娛樂 12:34 2022/07/11

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洪欣大仔張鎬濂於內地正式出道。

近日TVB深夜重播劇集《原振俠》，當年有不少女神級演員參演，當中包括洪欣。早年洪欣為莫少聰未婚產子，現今兒子張鎬濂已經21歲，更承傳母親衣鉢於內地出道，張鎬濂於新劇裡擔正演出，高大靚仔的他十足韓星一樣。

原來當年洪欣曾一度反對兒子入行，最後兒子一句說話令她醒覺，更於選秀節目支持兒子，更說道：「我的兒子好棒。」

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張鎬濂於內地劇《尚好的青春都是你》擔正演出。（取自微博）

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盡得靚基因

近日洪欣兒子張鎬濂於內地劇集《尚好的青春都是你》擔正演出，當中他飾演學生喬祺。劇照早前曝光後，不少網民大讚張鎬濂充滿陽光氣息，高大又靚仔，張鎬濂又遺傳了父母的演藝細胞，被網民睇好可以於內地走紅，而其微博有近118萬粉絲關注，足見其人氣。

但網民感好奇是張鎬濂外貌，跟生父莫少聰不太似樣，反而遺傳了媽媽的大眼睛和白哲皮膚，甚至有網民說他跟繼父較似樣。

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具演藝潛質

張鎬濂自少已有表演慾，他於2016年客串演出電視劇《致青春》，飾演林靜童年，其後又拍攝劇集《他其實沒有那麼愛你》，及至2019年，他參加中國真人秀《以團之名》，最終以冠軍隊「新風暴」出道，同年入讀上海戲劇學院。

當年洪欣跟莫少聰分手後，獨力撫養兒子，及至2011年跟內地演員張丹峰結婚後，大仔張鎬濂才改姓「張」。之後洪欣誕下女兒張晞彤，而張丹峰一直視張鎬濂如親生仔一樣看待，感情要好，而張鎬濂很疼錫同母異父的妹妹。

2000年張鎬濂出世。

曾反對兒子入行

原來早年洪欣曾反對兒子步其後塵入行，她於內地真人騷《請吃飯的姐姐》透露過，早年有公司想邀大仔往韓國當練習生。

當時她沒有贊成，因為張鎬濂正就讀初中，洪欣說：「我就很生氣，你都沒畢業，書都沒讀完，你別跟我講這些！我說你現在這個階段，就是要給我好好地讀書，什麼都不要想。」

但是過了一兩年後，張鎬濂又有一個受訓機會，洪欣當時找了一個藉口，說還有大學沒念，把這個讀完再說。

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雖然大仔聽話地答應，但卻對洪欣說了一句話，她說：「他跟我說『我每一次的機會都被你拒絕了，沒關係，我可以做一個你喜歡我做的工作，但是我可以告訴你，我一點都不快樂。因為那個不是我想做的，我是為了你，但如果你開心的話，我可以。』」

聽罷此番話令洪欣反思，她說：「我生小孩出來的目的，是希望他健康快樂幸福，而不是做一些就是我想要的，或者是我逼他。」最後她支持大仔，其後簽公司去受訓，鎬濂練舞至腳傷也沒有怨言，令洪欣明白大仔對這行的熱愛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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