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【處世之道】借何文匯兩句話勉勵年輕人　陳家亮：成功留給準備十足不輕言放棄的人

醫生診症室 13:29 2022/07/11

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陳家亮借何文匯所贈的兩句書法勉勵年輕人。

上星期辦公室裝修，偶然找到多年前何文匯老師送給我的書法：「不容然後見君子，兼善還須恕小人。」當年我上任院長不久，何老師便以這十四字箴言作為勸勉。想不到事隔多年再回味何老師的教誨，别有一番滋味在心頭。

首句原於《史記．孔子世家》及 《孔子家語．在厄》，是孔子與他幾位學生的對話。

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孔子的的崇高學說並未受到當時爾虞我詐、弱肉强食的春秋時代所接受。有一次，孔子問他的幾個學生為何世人不接納他的理念。第一個學生子路回答說：「想必是我們的仁德及智慧還不夠，人家才不按照我們的主張去做。」子路是追隨孔子最長久的學生，孔子對他的評價是性格剛直但缺乏才能。從他與孔子以上的對話反映這類人對自己的理想缺乏自信，遇到挑戰便質疑自己的想法和輕易退縮。

第二個學生子貢說：「因為老師的主張太曲高和寡，所以不為世人所容。老師何不降低一點點要求呢？」其實子貢亦是孔子的得意門生，他能言善辯，曾任鲁、衞兩國之相國。用現今術語，子貢是個「世界仔」，懂得走位及迎合上司的喜惡，這類人可能上位快，但未必得到別人的認同。

孔子的第三個學生顏回卻有不同的想法，他說：「因為老師有遠大的理想，所以才不被世人所容納。雖然如此，老師還是要堅持，不被容納又何妨？不為人所容納才見到誰是君子。」顏回是孔子最得意的弟子，位居孔門第一位。他家境貧困，但能安份守己，為人聰敏好學。

在現實世界裏，懷才不遇十分普遍，越有能力卻越容易招人妒忌。有學識及修養的人不會因為不受重用而感到沮喪；反而會不斷充實自己，擇善固執但又不與小人計較，我想這就是何老師下一句箴言「兼善還須恕小人」的意思。

我借何文匯老師這兩句話勉勵有理想的年輕人耐心等待機會，因為成功只會留給準備十足又不輕言放棄的人。

全文刊於陳家亮《院長醫生週記》，標題由TOPick 編輯擬定。

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