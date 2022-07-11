【著數情報】WeChat Pay HK、7-11及惠康合推多重優惠　最多可賺145元電子現金券

▲ （WeChat Pay HK提供）

第二階段政府消費券計劃發放在即，即日起WeChat Pay HK與 7-Eleven 及惠康超級市場推出多重優惠，以回饋用戶。優惠包括用戶掃描QR Code即獲5元7-Eleven電子現金劵一張。另外，用戶於今日（11日）內到訪任何一間7-Eleven掃貨，掃描指定QR Code，更可額外獲得價值10元的7-Eleven電子現金劵一張。

優惠一︰與7-Eleven合作發放5元及10元電子現金券

即日起至2022年8月2日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 即可馬上獲得5元 7-Eleven專屬電子現金劵一張。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。

另外，WeChat Pay HK 用戶於7月11日早上7時起到訪任何一間7-Eleven掃貨，掃描推廣物料上的QR Code，更可額外獲得價值10元的7-Eleven專屬電子現金劵一張，消費滿20元或以上並使用WeChat Pay HK付款，即可扣減。

優惠二︰用3個印花換5元專屬電子現金券

用戶每月完成基礎任務、專屬任務、限時任務後即可獲得狂賞印電子印花，憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元7-Eleven電子現金券。用戶於7-Eleven內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。每位用户於推廣期間最多可兌換兩張相關現金券，共10元獎賞。

優惠三︰50元電子現金劵迎新獎賞

WeChat Pay HK 新用戶於優惠專區輸入「7ELEVEN50」，即可獲贈總共50元 7-Eleven 電子現金劵（包括5張10元現金劵）。用戶於7-Eleven消費滿20元並以WeChat Pay HK付款即可使用。

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優惠四︰指定產品優惠

WeChat Pay HK內的「搶券有So」專區內有 7-Eleven 優惠，用戶打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券，以優惠價格購買指定產品。

7-SELECT肉醬意粉/星州炒米 $17盒（零售價 $20）

淳茶舍500毫升（各款） $5枝（零售價 $11.5）

7 PREMIUM 雞尾酒350毫升 $11件 （零售價 $14）

品客薯片51-53克 $17/2件 （零售價$11）

萬樂珠無糖薄荷糖35克 （原味/香草味）$9/筒 （零售價$15.5）

另外，即日起至7月14日，WeChat Pay HK用戶於惠康超級市場、Market Place、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s The Delicatessen及Jasons ichiba實體分店可賺85元電子現金券以及總值52元產品優惠。

優惠一︰即掃即賞

即日起至2022年7月14日，WeChat Pay HK用戶掃描推廣物料上的QR Code 即可馬上獲得10元惠康專屬電子現金劵一張。用戶於惠康內購物滿100元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。每位用戶於7月可領取一張10元惠康專屬電子現金劵。

優惠二︰用3個印花換5元專屬電子現金券

憑3個狂賞印印花可以兌換一張5元 惠康專屬電子現金券。用戶於惠康內購物滿10元並以WeChat Pay HK付款，即可扣減。每位用戶於7月可領取一張10元惠康專屬電子現金劵。

優惠三︰50元電子現金劵迎新獎賞

WeChat Pay HK 新用戶於優惠專區輸入「WEL50」，即可立即獲贈總共50元惠康電子現金劵（包括2張25元現金劵），每次消費滿50元並以WeChat Pay HK付款即可使用。

優惠四︰指定產品優惠

即日起至至7月31日，用戶打開WeChat按右下角「我」>「服務」>「優惠惠區」>「搶券有So」就可以瀏覽並換取產品優惠券總值52元，包括以下產品優惠 :

• 購買維他／維他奶產品滿100元減12元

• 購買威露士產品滿99元減10元

• 購買滴露個人護理產品滿99元減15元

• 購買獅球嘜食油滿70元減5元

• 購買格蘭堡產品滿100元減10元

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：陳麗娜