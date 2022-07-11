  • 35°C
香港時間 : 2022711日 (週一) 15:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安倍晉三身亡】3兄弟團聚為94歲母親慶生　拍攝最後全家福如今天人永隔

親子 13:51 2022/07/11

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

安倍晉三上月分享3兄弟為94歲母親慶生的照片，怎料成為他們最後的全家福。

日本前首相安倍晉三於8日在奈良市街頭演講時遭槍擊，搶救無效身亡，終年67歲。除了結婚35年的愛妻安倍昭惠崩潰之外，其94歲母親安倍洋子也接受不了。安倍3兄弟上月才久違團聚為母親慶祝生日，怎料不足1個月已天人永隔。

最新影片推介︰

安倍晉三於上月14日在其twitter貼出在家飯聚的全家福，安倍3兄弟為了慶祝母親安倍洋子的94歲生日，難得聚首一堂。安倍晉三當時在帖文中寫道︰

今天是母親的94歲生日。3兄弟久違團聚，開心地談著兒時往事。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

除了母親安倍洋子、哥哥安倍寬信、弟弟兼現任防衛大臣岸信夫之外，安倍晉三的妻子安倍昭惠等家人都有出席，一家人開心望鏡頭拍照，沒料到不到一個月，安倍晉三與家人從此天人永隔，這張全家福成為最後的合照。

上月拍攝的最後全家福。（安倍晉三twitter圖片）

不少網民事發後轉發該貼文，並留言稱︰「失去兒子的媽媽一定很痛苦」、「看到這張照片哭了很多次」、「我希望安倍還可以這樣笑著」等。

兒子遇刺一刻 母親正在午餐

據日本周刊《FRIDAY》報道，現時居於護老院的母親洋子，在兒子被槍殺一刻正在吃午餐，她從電視新聞看到兒子遇刺的報道，當時仍未意識到遇襲的就是兒子。職員聞訊後匆忙要關掉電視，但此時她已得悉真相，當場放聲痛哭。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

安倍洋子的父親岸信介於1960年代因修改《日美安全條約》，遭到右翼人士不滿而刺傷，幸好當時身邊人員反應迅速，緊急把他送院搶救，岸信介才保住一命。這次安倍晉三卻遇刺不治，令人感慨。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【安倍晉三身亡】結婚35年膝下無兒恩愛如昔　安倍晉三寵千金妻靠一招幸福秘訣
12:52 2022/07/09
【安倍晉三身亡】結婚35年膝下無兒恩愛如昔　安倍晉三寵千金妻靠一招幸福秘訣
【安倍晉三身亡】41歲疑兇學霸出身喪父家道中落　母信教致破產離奇遷怒安倍
11:23 2022/07/10
【安倍晉三身亡】41歲疑兇學霸出身喪父家道中落　母信教致破產離奇遷怒安倍

你可能感興趣

【安倍晉三身亡】結婚35年膝下無兒恩愛如昔　安倍晉三寵千金妻靠一招幸福秘訣
12:52 2022/07/09
【安倍晉三身亡】結婚35年膝下無兒恩愛如昔　安倍晉三寵千金妻靠一招幸福秘訣
【安倍晉三身亡】41歲疑兇學霸出身喪父家道中落　母信教致破產離奇遷怒安倍
11:23 2022/07/10
【安倍晉三身亡】41歲疑兇學霸出身喪父家道中落　母信教致破產離奇遷怒安倍
家庭關係 夫妻之道 安倍晉三 槍擊 日本 Twitter

最高瀏覽

【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
16:07 2022/07/10
【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
17:14 2022/07/10
【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？
18:05 2022/07/10
【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？