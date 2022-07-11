【安倍晉三身亡】3兄弟團聚為94歲母親慶生　拍攝最後全家福如今天人永隔

▲ 安倍晉三上月分享3兄弟為94歲母親慶生的照片，怎料成為他們最後的全家福。

日本前首相安倍晉三於8日在奈良市街頭演講時遭槍擊，搶救無效身亡，終年67歲。除了結婚35年的愛妻安倍昭惠崩潰之外，其94歲母親安倍洋子也接受不了。安倍3兄弟上月才久違團聚為母親慶祝生日，怎料不足1個月已天人永隔。

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安倍晉三於上月14日在其twitter貼出在家飯聚的全家福，安倍3兄弟為了慶祝母親安倍洋子的94歲生日，難得聚首一堂。安倍晉三當時在帖文中寫道︰

今天是母親的94歲生日。3兄弟久違團聚，開心地談著兒時往事。

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除了母親安倍洋子、哥哥安倍寬信、弟弟兼現任防衛大臣岸信夫之外，安倍晉三的妻子安倍昭惠等家人都有出席，一家人開心望鏡頭拍照，沒料到不到一個月，安倍晉三與家人從此天人永隔，這張全家福成為最後的合照。

▲ 上月拍攝的最後全家福。（安倍晉三twitter圖片）

不少網民事發後轉發該貼文，並留言稱︰「失去兒子的媽媽一定很痛苦」、「看到這張照片哭了很多次」、「我希望安倍還可以這樣笑著」等。

兒子遇刺一刻 母親正在午餐

據日本周刊《FRIDAY》報道，現時居於護老院的母親洋子，在兒子被槍殺一刻正在吃午餐，她從電視新聞看到兒子遇刺的報道，當時仍未意識到遇襲的就是兒子。職員聞訊後匆忙要關掉電視，但此時她已得悉真相，當場放聲痛哭。

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安倍洋子的父親岸信介於1960年代因修改《日美安全條約》，遭到右翼人士不滿而刺傷，幸好當時身邊人員反應迅速，緊急把他送院搶救，岸信介才保住一命。這次安倍晉三卻遇刺不治，令人感慨。

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責任編輯︰王明芳