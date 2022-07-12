【水果皇后】荔枝核蒂有黑點粒粒 水果行内人士：若有粒粒100%是蟲糞

▲ 荔枝核蒂有黑點粒粒可能是蟲糞。

清甜多汁的荔枝是「果中皇后」，是許多人在夏季最愛食的水果之一。不過，搣開荔枝後，見到果蒂有啡啡黑黑的粒粒，可能是昆蟲的糞便，建議要去核清洗才進食。

有網友最近在社交平台分享照片，提醒大家吃荔枝剝殼時，要看清楚果蒂，如見到一些黑黑細小的粒粒，可能昆蟲的糞便，甚至代表荔枝內可能有蟲。

這個真相曝光後，大批網民驚呼：「我並不想知道這個真相」、「再也不吃荔枝了，有陰影了」、「有沒有一種可能，荔枝就是一隻蟲子，那是牠的屁股」。不過，亦有網民指: 「荔枝靚先有蟲，搵水洗下就食得」、「浸鹽水就會知有無蟲」。

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不過，大家不用因而不敢再食茘枝，有從事水果業的網民解釋：「其實也不是黑色就是有蟲屎，有可能是荔枝核的問題，也有可能是荔枝核梗的原因，但如果果蒂有啡色好似小粒沙子，就百分之百是蟲糞」。

興欄生果批發負責人李瑞祺曾接受TOPick訪問時表示，荔枝的外表是看不到的蟲糞，一定要搣開果蒂。假如見到有一粒一粒細小、黑色的物體，好大機會有蟲在果肉裏，所以要再留心點。

他教路，荔枝搣開時有蟲糞，只需把果核除掉，然後放在碗中分開，另外用清水過濾、清洗一下，就已經可以進食。

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責任編輯：羅嘉欣