【衛蘭演唱會】湯令山現身師姐紅館舞台　Gareh T.向觀眾派禮物

▲ 衛蘭邀湯令山合唱。

《衛蘭 BE STILL LIVE 2022演唱會》進入第二場,昨晚Janice 邀來師弟湯令山(Gareth Tong )任嘉賓,合唱完《心亂如麻》之後,Janice跟Gareth T講:「多謝你唱我這首歌,好感動。我等同你合唱好耐,一直好欣賞你,You're doing amazing job 。」

Gareth T就準備了禮物,送上自己最新推出CD給Janice。「我寫了你同Jill....其實係我帶得一隻,我返公司再拿多隻比你....」Janice就笑話:「多謝你,我會係車聽」。

▲ 合唱《心亂如麻》

接著Janice換衫,Gareth T 開始行齊四面跟觀眾打招呼,並問觀眾:「在座朋友,邊位係男朋友材料呀?有就舉手我睇下?」觀眾即歡呼爭舉手,最終他揀了其中一位男士。「我同Moon第一件做嘅男朋友材料Tee,送比你!心意啦,我地自己hand print 。」歌迷開心接收後,即場打開,十分開心。

▲ 5位好姐妹繼_

Gareth T說:「今次係我第三次紅館做嘉賓,我唔知下次重有否機會同大家係紅館見面,所以我揀番一開始,大家認識我的第一首歌 《Boyfriend Material》,識唱同我一齊唱啦。」

昨晚演唱會到完場,觀眾照樣不肯離場不停安歌,有歌迷更預備了大字報點唱,最後Janice應歌迷要求唱了《在月台上等你》《她整晚在寫信》及《就算世界無童話》。

最新影片:戴耀明訪問