【衛蘭演唱會】湯令山現身師姐紅館舞台　Gareh T.向觀眾派禮物

▲ 衛蘭邀湯令山合唱。

《衛蘭 BE STILL LIVE 2022演唱會》進入第二場，昨晚Janice 邀來師弟湯令山（Gareth Tong ）任嘉賓，合唱完《心亂如麻》之後，Janice跟Gareth T講：「多謝你唱我這首歌，好感動。我等同你合唱好耐，一直好欣賞你，You're doing amazing job 。」

Gareth T就準備了禮物，送上自己最新推出CD給Janice。「我寫了你同Jill....其實係我帶得一隻，我返公司再拿多隻比你....」Janice就笑話：「多謝你，我會係車聽」。

▲ 合唱《心亂如麻》

接著Janice換衫，Gareth T 開始行齊四面跟觀眾打招呼，並問觀眾：「在座朋友，邊位係男朋友材料呀？有就舉手我睇下？」觀眾即歡呼爭舉手，最終他揀了其中一位男士。「我同Moon第一件做嘅男朋友材料Tee，送比你！心意啦，我地自己hand print 。」歌迷開心接收後，即場打開，十分開心。

▲ 5位好姐妹繼＿

Gareth T說：「今次係我第三次紅館做嘉賓，我唔知下次重有否機會同大家係紅館見面，所以我揀番一開始，大家認識我的第一首歌 《Boyfriend Material》，識唱同我一齊唱啦。」

昨晚演唱會到完場，觀眾照樣不肯離場不停安歌，有歌迷更預備了大字報點唱，最後Janice應歌迷要求唱了《在月台上等你》《她整晚在寫信》及《就算世界無童話》。

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