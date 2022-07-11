【DSE2022】因電視劇立志成飛機工程師 女將自豪：嬌小身形比男人有優勢

▲ 嬌小身型的王晴曦，可以在飛機狹窄的地方靈活轉身，維修飛機絕不輸蝕男同事。

維修飛機不是高頭大馬男人的專利，巾幗不讓鬚眉，業界精英女將王晴曦，今年10月完成最後一個考試便正式成為飛機維修工程師，起薪點達1.9萬元。

澳洲攻讀航空學士學位

傑出的飛機工程執照學員王晴曦，曾於澳洲修讀航空學士學位課程，2017年年尾加入港機(香港)，現正就讀港機(香港)的飛機工程執照學員計劃，目前主要在基地維修翼部的維修工作，主力負責波音747-400機型。

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雖然工作環境內大部份為男同事，但她並無感到有任何差異。有時候還比男同事更易完成某些特定維修部份，

因為身形上我比較細粒，手指比較幼，例如；我要裝引擎上面的擋風板，因為位置很窄，男同事體型上較為困難入去不容易轉身，但我就可以輕鬆轉身雙手去做，所以我覺得女仔比較適合，不需要好大力量的工作，只需要準確性，(比較少女仔做？)都係少，但近年已經比之前多，(女仔做會比較吃力嗎？)體力上一定會，不過我們的工作都是teamwork，有幾個人一齊做，好少獨自工作，唔夠力就加多個人幫手，兩個人好輕鬆做到，有時要拎一些比較重的東西，大家都有默契會幫手，所以都ok。

受電視劇影響 對航空業感興趣

王晴曦因為被電視劇熏陶，自小已立志加入航空業，中五更去澳洲阿德萊德南澳大學讀一個航空課程。

我這個年齡都會因為自小一個電視劇而對航空業產生影響，我中五就去了澳洲阿德萊德南澳大學，讀一個航空課程，第三年時，我返港放假，join了國泰一個工程實習生的項目，更有很多參觀的機會，又可以玩模擬飛機、模擬駕駛艙，我記得其中一個參觀的就是HAECO，會看看他們怎樣工作，甚至可以上飛機上介紹駕駛艙的裝置，當時是一個工程師阿sir講解，當時我已經對這個工作很有興趣，所以畢業後直接在HAECO報AELT programme(飛機工程執照學員)，個programme有教我們去不同組別，做3個月的on job training，我都有做過引擎、翼部、航線，甚至腳同外勤服務，但最後我揀了翼部維修。

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主要維修747-400機翼

王晴曦主力負責波音747-400機型，也是她心中最感興趣的飛機及部位，

其實當時頗開心，我被委派做機身、機翼，因為本身我鍾意啲郁到嘅嘢，我去科學館，最鍾意睇個波郁來郁去，翼部維修好得意，成個過程睇住佢一步、一步來，令到成個機翼、襟翼伸出來，我望著感到很有趣，整嘅時候也會容易記得，因為哪個位容易裝錯，如果你裝之前想想點郁，就相對比較容易減少出錯。

不怕艱辛 從未想過放棄

個子瘦削的王晴曦，不怕日曬雨淋，外勤工作更試過令她一身都是液壓油，咁辛苦也沒怨言，

當時我們要換一個前緣縫翼的電源控制系統，換的時候有一些液壓油，就算怎樣拆都會有油漏出來，成條梯同地下都有油，我負責最尾個位，我們幾個人成身都被油黏著，但又冇時間返去換衫，整完之後又要等工程師調教系統，最後我們再將塊板蓋好，先正式完成個工作，我們還要待機頭同事完成工作，我們三個人被油黏了成晚，最後要做到日出才收工。

雖然工作艱辛，但熱愛團體運動的晴曦，從未想過放棄，並表示比較鍾意團隊合作的工作模式，自己一個人工作比較沉悶，有師兄做了十年，有時也會遇到新難題，工作充滿新鮮感，可以不斷學習。

視飛機工程師為目標

對航空業充滿興趣的晴曦，希望有朝一日成為飛機工程師，

考齊牌照之後可以做工程師，我現在欠一科S未考，會在10月考，那時我就會完成了我所有13科考試。

7月20日是DSE放榜，也是港機集團飛機維修及工程的招聘日，報名者只需對零件維修有興趣及手持DSE文憑，經過面試就有機會成為飛機維修員，甚至是飛機工程師，前者起薪點達1萬6千元，後者有1萬9千元，而且晉升機會多，前途無可限量。

人力資源經理陳韻鈴大派貼士給各位有興趣投身飛機維修行業的應徵者，

其實對航空、維修有興趣，唔怕艱苦，天氣真的要有心理準備，打風、落雨都要開工，有意成為一個飛機工程師，更要不停進修自己。面試貼士就是表露出自己對航空業的熱誠，或飛機維修的熱情……我們會問投考的畢業生，生活上會做甚麼？平時除了讀書外，有冇鍾意維修的事同我們分享，我們亦要他們在手冊上揀選一段英文，了解他們的理解能力。



陳韻鈴補充指，見習維修學員因為首幾個月，要上一些課堂，所以未會有各方面的津貼，上完堂轉到部門，飛機維修員薪金可達$16,000，飛機工程師是$19,000起跳。

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責任編輯︰王明芳