【溫書百態】媽媽陪子女溫書備考百態 失眠發惡夢甚至突然手抽筋

▲ 溫習時最令人氣憤的，往往是孩子的學習態度而非成績。

跟幾位家長聊起大家的近況，唸初小的孩子們正在考試，媽媽們也要「陪太子讀書」，可惜「皇帝唔急太監急」，溫習時最令人氣憤的，往往是孩子的學習態度而非成績。媽媽們有的因憤怒而失眠，有的發噩夢，最嚴重的是溫習改卷期間突然手抽筋。

情緒跟五臟息息相關，黃帝內經《素問‧陰陽應象大論》指出︰「怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎。」憤怒令肝的陽氣過度升發，有機會引起各種不適。

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肝藏血，主筋，其華在爪，開竅於目。肝有儲藏和調節血液的功能。憤怒有礙疏洩，導致肝血不足，血不能到達滋潤筋肉，便會形成四肢筋脈拘急的抽筋情況。

要紓緩情緒，疏肝解鬱，可準備玫瑰5朵、枸杞10克，用水沖洗材料後放入杯加熱水焗5-10分鐘即可飲用。此茶可調整情緒、疏肝理氣、安神除煩。

玫瑰花味甘，性溫，歸肝、脾經，能補血養氣、行氣解鬱、美顏護膚、活血止痛、促進血液循環、平衡內分泌。

枸杞味甘，性溫，歸肝、腎經，能強肝腎、益精氣、清肝熱、明目，可治肝腎陽虧、頭暈目眩，更可促進新陳代謝、增強免疫力、改善體質。

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原文刊於《晴報》，原題為疏肝解鬱茶療