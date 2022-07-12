【I SWIM】Edan+Stanley泳褲打孖上防尷尬　寒流下拍落水戲Alton腹肌抽筋

一眾劇迷期待已久的ViuTV原創劇《I SWIM》昨晚（7月11日）播出了第一集，由Edan（呂爵安）飾演的李馬榮帶領著主線，交代啟賢中學A班與C班泳隊間的激烈競爭。

同為MIRROR成員兼有份參演《I SWIM》的Stanley（邱士縉）與Alton（王智德）亦將陸續出場，TOPick與三位隊員大談拍攝時的軼事。

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試鏡趣事

飾演游泳健將黃亞樂的Stanley，因為年齡和手臂上紋身的關係，試鏡時以為自己不會中選。

但Stanley後來從導演口中得知，他是第一個確定的角色讓他非常驚喜：「我前後試鏡兩次，第一次演得比較囂張，導演給了我評語後我再演了一個更加接近的黃亞樂，他就說一個演員能夠變動很重要，聽到這個評語好開心，得到角色後也搏命地練習。」

▲ （陳慧安攝）

自嘲無身材、無肌肉加上有點怕水的Edan，亦是抱著不會中選的心態，他分別試了李馬榮、余浪沖和何大秋三個角色。

首次試鏡後，Edan完全沒有回音以為失去了機會：「同期還有《季前賽》，而我又好喜歡打籃球，本身打算兩套運動劇給我選就選《季前賽》吧！直到過了三、四個月後又見到我的試鏡行程，原來李馬榮的角色還未定角。」

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第二次試鏡時Edan展露出他「凶惡」的一面，最終成功得到李馬榮的角色，但他卻擔心做慣喜劇的自己演不來：「花姐都有擔心我會不行，因為角色跟我很不像，是個比較認真、零搞笑的角色，她曾說如果不適合就不要做吧。」

但Edan覺得不能因擔心做不好而不做：「雖然只得好短時間又要練水和操肌，機會來到就要捉緊。事後好慶幸有份參與這套個製作超級好的劇集，後來也聽導演說沒想到我是最接近角色的演員，聽到好開心覺得有突破！」

▲ （陳慧安攝）

至於飾演羅力森的Alton抱著平常心去試鏡：「試鏡時沒有太多計算，有過這麼多試鏡經驗就知道不要想結果才會有最自然的表現。」

意想不到的是，Alton最後因為鬧人的戲碼被選上：「較為深刻的是有位製作組同事事後跟我說，我跟他對的一場在天台罵人戲碼，他被我罵到有點動了真氣，不過這可能就是我入選的原因。」

再次挑戰校園青春劇

兩位MIRROR成員Stanley與Alton已經年過30，問到再演學生的感覺，Stanley笑謂：「我不尷尬，尷尬的就是別人。」

然後Stanley認真稱：「坦白說，我也有點尷尬的，慶幸只得兩場戲要穿校服，但起碼我穿運動服、泳褲時也算騙得了人，雖然我知要做中學生不會太像，所以盡力在身型上調節得比較貼近角色。」

▲ （ViuTV劇照）

Alton笑言有Stanley和Dixon（黃奕晨）墊底所以不擔心年紀問題，又爆料二人首次試身時是以超鮮豔的三角泳褲示人，有「馬鞍山巨龍」之稱的Stanley謂：「我怕大家聚焦在我的三角形上，所以跟導演建議換長一點的泳褲。」

被問到打底的問題，Edan馬上回應：「我們沒有塞襪、無做加工手術，反而是想低調點。老實說有時是有些尷尬的，為了避免尷尬情況出現，所以做了保護措施，我跟Stanley都穿了兩條泳褲。」

三子表示希望大家能夠專注在演戲上不要亂望，而Stanley亦笑言因為穿了兩條泳褲，所以不擔心播出時被「瘋狂Cap圖」。

但聽到兩位兄弟早有準備，Alton一臉茫然：「我無避免到，有一幕幾個男生圍著打氣，鏡頭就在下方，希望無對焦在我身上。」

▲ （陳慧安攝）

冬天拍下水戲感受深

《I SWIM》雖然是夏日青春劇集，但拍攝時期正值寒冬，三子齊聲表示拍下水戲時感受極深！Stanley形容每次在水中移動有如被針刺一樣，要保持身體的活動才能保暖。

Edan提到為了配合泳池時間，泳池的拍攝都在早上8時至下午6時、有日光的時段，但大家不論是嘴巴還是身體都不停在顫抖：「每到臨近4時就開始凍，有些水底的大頭鏡頭是最凍的，雖然凍但整個過程好熱血又好溫暖。」

有同理心的Edan續指：「導演和攝影師都是長期浸在水中，真的好尊敬他們，還有一定要提及替身和其他演員，他們是真的泳手，往往都是比我們浸在水中還要久，他們上水還要沒我們那種待遇，這套劇全靠大家的幫助。」

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相對二人較遲開始拍攝泳池戲份的Alton，直言在拍攝時間更遇上了「黃金時刻」，在他的首場下水戲剛好遇上香港氣溫急降：「劇本上我的角色和場口需要快游，我游得勁快後上水覺得好累，導演說要再來一次，當下覺得大鑊我的能量已經用完。到後來第二、三次覺得好辛苦，抽筋、嘴唇發紫、頭暈，應有盡有，最恐怖是腹肌抽筋，整排腹肌移到右邊。不是幻覺是真的！抽筋的時候肌肉會移動。」

冬天拍下水戲生病難以避免，但Edan笑謂：「我們有句金句，下水的不會病，不下水的反而會病，我們要下水的演員真的好少冷親。記得有一件好笑的事，我試中李馬榮角色後第一次去練水，想給大家覺得我都游得下，怎料游完上水熱身時我突然暈倒，是我25年來第一次暈低！因為太久沒做運動又無熱身，幾瘀呀！當下眼前一黑，幸好有Stanley扶著我，坐了一回就無事。」

▲ （ViuTV劇照）

拍完以游泳為題的劇集後，被問到會否挑戰自己參加渡海泳，本來討厭下水的Edan直言：「我夠膽說我跟Stanley是進步得最多，因為本身實在太廢，我們的進步幅度好大，會否因而愛上游泳呢，我好肯定跟大家說是一定沒有的。」

Stanley亦接著謂：「我是質疑為何人類要游水，會一邊游一邊想，我又不是魚、在水中又透不到氣，為甚麼要閉氣游泳呢？」

未播出先興奮

劇集由籌備、拍攝直到播出時間長達一年，一直以來備受劇迷、鏡粉的注視，Edan坦言沒想過劇集要等這麼久才推。

但他對劇集的播出充滿信心：「很少會這樣說但真的頗有信心，團隊真的很用心很犀利，劇本又好，加上我偷看了數集，真的不錯看，相信大家會喜歡。超越《大叔的愛》成績？要超越啦，要一套比一套超越！」

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劇中Edan有「師生戀」的感情線，不過怕不慎劇透的他不願透露太多，只謂：「希望大家看我那條感情線，心仔會卜卜跳。」問到身為偶像團體在戲劇中的親熱戲尺道，Edan表示會尊重演員的身份：「雖然很多人覺得我們是偶像就有很多規限，但如果劇本、導演、監製要求做一些親密的行為，我們都不會拒絕，因為這是我們的職責，但要否去到全裸我就覺得不用去到那個地步。」

▲ （ViuTV劇照）

體驗過游泳題材劇集後，三子已經於下一套的劇集題材有點想法，Alton希望借拍劇接觸新的興趣，願望是拍下一套劇集時可以順道考取潛水牌。

而小時候愛看《足球小將》的Edan希望可以拍攝足球、羽毛球等的運動題材，在旁的Stanley聞言大呼疲累：「聽到都覺得累，要日曬雨淋。我想做回些文戲，挑戰我演技不要挑戰我的體能好嗎？」

Edan馬上補謂：「我夢想是演李敏鎬《城市獵人》、《繼承者們》超中二病、富二代那些就最好！」

演唱會準備

MIRROR即將於月底舉行首個紅館演唱會，12子在近日終於「齊腳」可以排練團舞的部份，對自己要求甚高的Stanley認為綵排不算理想：「這次是四面台，希望可以準備得再好一點，我永遠都處於較為負面的去想覺得不夠，然後落力追，所以我覺得不夠理想、想再好一點。」

▲ （陳慧安攝）

Edan則認為時間是MIRROR最缺乏的東西：「沒有100%準備好的，但我們會盡力準備。我們12個齊人可能是上星期的事，所以要先排好團的部份，其他就各自修行。」Stanley雖然對排練有點擔心，但他說看過演唱會的Rundown後，覺得整個表演很好看：「就看最後能否執行得很好。」

▲ （陳慧安攝）

12場的演出後，MIRROR成員頂多只有一日的假期，Alton直言：「當晚完騷直落慶功，回去睡覺就一整日就睡完了。」

接下來12子還要準備去日本大型音樂節Summer Sonic的演出，Stanley表示唯有在隔離期間休息，又揚言羨慕早前姜濤能夠趁著到美國拍攝可以放假旅行：「姜濤壓力也很大需要到外放鬆一下，見他去完美國回來都開心了很多，整個狀態不同了。」

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre、Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan@ CHIC Private I salon、Jeff Wan@CHIC Private I salon

服裝：Tom Ford、Sacai、Burberry、Polo Ralph Lauren、Burnello Cucinelli、Giuseppe Zanotti、Bulgari、Messika

造型：PIPA Creative

記者：陳心怡