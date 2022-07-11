【學童飲食】調查發現9成學童愛吃垃圾食物易患癌　營養師3招揀健康小食︰油糖鹽量少

▲ 台灣調查發現，9成學童愛吃垃圾食物，易肥料及增患癌風險。

台灣日前公布了一項全台灣學童飲食調查，有關內容值得本港爸媽參考，調查發現9成學童愛吃垃圾食物，而這些不健康的小食飲品超過7成是家人提供。如此飲食習慣長遠會令孩子增加肥胖，甚至患慢性疾病及癌症的風險，不容忽視。

9成學童愛吃垃圾食物

綜合台灣傳媒報道，台灣的癌症關懷基金會公布「2022年全台國小學童飲食調查」，調查對象為台北、新北、苗栗、台中、高雄、屏東等縣市小三至六年級學生，並收回1萬9256份有效的問卷調查。

在近2萬份問卷中，結果調查發現包括︰超過8成學童放學後到睡覺前會再進食，當中最多是以放學後至晚餐前佔了5成，其次晚餐後食宵夜者就佔3成。此外，飲食選擇超過9成是不健康零食，如餅乾、糖果、朱古力、蛋糕、麵包、炸雞、薯條、雪糕、熱狗和香腸等，而7成為不健康飲品，包括奶茶、汽水、運動飲品、乳酸飲品、支裝果汁等。

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學童食零食的原因並非因為肚餓而吃，調查發現7成以上只是因為「想吃」或「吃了會變開心」。另一方面，調查分析零食飲品的來源，發現不健康的小食與飲品，超過7成是由家人提供，而年級愈高的學童，自行購買及選擇不健康零食飲品比例愈高。

癌症關懷基金會執行長黃翠華表示，學童常常攝取熱量高，但營養密度低的不健康零食和飲品，無法補足成長營養所需，更容易會造成肥胖等疾病，也會提高日後罹患慢性病及癌症的風險。該會董事長陳月卿分析，學童「情緒性進食」讓自己開心減輕壓力，可能原因是高油、高糖食物和含咖啡因的食物，都很容易令人上癮。

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3招選擇健康小食

癌症關懷基金會營養師楊川瑩分享了3招選擇健康小食。

1. 營養密度高︰選原型食物，因營養密度較高，即在同樣熱量下，各類營養素含量高的食物，例如：番薯、乳酪和豆漿。

2. 油糖鹽量少︰購買小食前先審視營養標籤，食材排序愈前面，代表含量愈高，舉例來說，食材排序第二順位是糖，含糖比例較高。

3. 選多種類食物︰例如一件番薯搭配一杯無糖豆漿或低糖豆漿、水果配無糖乳酪、一隻茶葉蛋配綠豆湯、雞肉飯團配無糖乳酪、雞蛋沙律三文治配無糖黑豆漿。

楊川瑩營養師提醒，學童隨著年齡增長，自行購買餐點食物的頻率增加，師長應盡快透過飲食教育，建立學童正確飲食觀念與習慣。

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責任編輯︰王明芳