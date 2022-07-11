【食用安全】搣開荔枝驚見幼蟲鑽出及蟲糞　專家教3種安全進食方法

▲ 搣開荔枝驚見幼蟲鑽出及蟲糞，專家教3種安全進食方法。

荔枝是夏季當造水果，不少市民會購入一大袋爽快進食。不過，進食荔枝前最好看清楚蒂位是否乾淨再放入口，否則有機會吞下蟲及蟲便。

網民於Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發帖，指自己害怕吃荔枝，原因是在搣開荔枝時，蒂位有條半透明的果蠅幼蟲鑽出，非常嘔心。帖文也引起熱議，許多網民均表示同樣害怕吃荔枝遇到蟲，因此會「逐粒逐粒睇」，甚至已不敢再吃荔枝。也有網民安慰稱「荔枝靚先有蟲」，建議進食前可以用水洗一洗或浸鹽水去蟲。亦有網民索性不搣開果核及果蒂連接位，只吃其餘位置的果肉，就可以避免碰上幼蟲。

除了活幼蟲，有網民指出荔枝蒂位的啡點實際為幼蟲糞便。和興欄生果批發負責人李瑞祺曾接受TOPick訪問時表示，蟲糞一定要搣開荔枝蒂位才可看到，若見到有一粒粒細小、黑色的物體，則果肉裏很有機會藏蟲，進食時要留心。

李先生又教路，荔枝搣開若發現蟲糞，只需把果核除掉，果肉放在碗中用清水過濾清洗，就可以再進食。他表示，果蠅不是害蟲，吃進肚也不會對人體有太大影響，只是很多人覺得蟲「核突」，所以進食前要看清楚。

3種安全進食方法

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影博士亦解釋，幼蟲實際上是果蠅成蟲前寄生在瓜果內。因其不算害蟲、無毒，即使不慎吃下其幼蟲（蛆）也不會對人體造成壞影響。不過，帶有果蠅的水果則可能因此受到污染，因果蠅會破壞水果表面組織或細胞，令水果產生傷口，水果容易被空氣中的真菌、細菌污染，引致發霉、腐爛。車厘子、桃、葡萄等水果，較易出現果蠅。

方博士又提出3種安全進食方法，避免吃下果蠅：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

影片推介：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣