【道路安全】的士司機「電話陣」如飛機駕駛艙　引安全隱憂：睇交通情況還是睇手機？

▲ 的士司機的電話陣令人擔心駕駛的安全問題。

不少的士司機的車頭佈滿「搵食工具——電話陣」以便「搶單」，不過有時電話太多都會影響駕駛，引起行車安全的問題，近日有網民於社交網站分享的士司機的「手機陣」，螢幕多到如同飛機駕駛艙。亦有司機因避免有太多手機，用上一部逾10吋的平板電腦作「搶單」之用，事件引起網民熱烈討論。

▲ 有網民分享的士司機「電話陣」。（圖片來源：Facebook群組「香港交通突發報料區」）

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文，分享了的士司機的「電話陣」，令發文者不禁問道「你話佢睇交通情況還是睇手機？」，手機數量多至8部，引起了不少網民對該司機的駕駛有安全隱憂，擔心司機「睇手機多過揸車」！

帖文一出，引起大批網民熱議，不少網民認為司機太危險「隨時炒車，連累街坊！」、「不負責任」、「離譜」。亦有網民搞笑回應：「師兄以前是機師」、「應該請個助手坐隔離負責做領航同埋通訊」、「唔講以為，每日幾百萬生意上落，但原來每程係幾十蚊上落」、「佢係睇緊太空情況！」。

▲ 有司機用大呎吋平板電腦代替電話陣，遮擋了行車視線的一半。（圖片來源：Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

亦有另一網民於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享另一司機「一機頂幾機」的陣容，照片可見司機用上逾10吋的平板電腦，平板電腦更遮擋約一半的路面狀況，尺寸太大阻礙開車視線，一部大機開著幾個應用程式接單，十分危險。

有網民表示司機「累己又累人」、「離曬譜、危險」、「憑感覺揸車，高手」，不少網民支持要立法規管的士司機的「電話陣」，「快啲立例啦」、「其實一定要規管」。

政府表示，擬立法規管車頭電話陣，規管司機座椅前或視線範圍內，最多只可放置兩部流動通訊設備，不可影響或阻礙行車視線，而顯示屏對角長度不可多於18 厘米，希望有助減少交通意外，當局同時建議修例後採用與現時違反駕駛時手持流動通訊設備的相同罰則。

不少的士司機會在座位前放置設備用作「接單」及導航，香港的士小巴商總會理事長周國強說，修例建議或對的士司機接生意有些影響，但相信有助減少交通意外，因此支持修例。的士車行車主協會永遠會長吳坤成持開放態度，但認為要減少交通意外不應止於修例。他指出市面上太多良莠不齊的召喚的士程式及群組，部分會不斷跳動或發出聲響，影響司機專注力，當局應作進一步規管。

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責任編緝：蕭雅文