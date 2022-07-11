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【日日媽媽聲】老婆懷孕丈夫「想曳曳」如何辦？　周志康被森美指5年冇行房

娛樂 13:27 2022/07/11

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TVB節目《日日媽媽聲》第二輯由余安安、羅敏莊、陳凱琳擔任主持，昨晚（10日）播出最後一集，請來湯盈盈、車婉婉、周家蔚、森美、周志康及張達倫擔任嘉賓。

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周家蔚抱仔勁尷尬

湯盈盈、車婉婉、周家蔚齊齊分享育兒經歷，車婉婉透露囝囝BBQ出生後不久發現患有先天性心臟病，當時她被嚇得即場爆喊，幸好BBQ最後「食得瞓得」兼不用做心臟手術，令婉婉十分感恩。

婉婉又分享BBQ的窩心事謂：「佢話唔想我老，唔想我去天父爸爸嗰度，但我話天父爸爸嗰度個個都要去，佢就話：『咁好啦，我同你一齊去。』真係好純真同Sweet。」

周家蔚則分享最尷尬時刻，她笑言細仔十分黐身和喜歡身體接觸：「我有時出街會着裙，細仔就伸手入去係咁摸大髀，成日都同佢講話唔可以，但佢嗰一刻就係控制唔到。」

至於湯盈盈則分享最感動時刻，她透露每晚睡覺時都很感動：「我同細女一齊瞓，佢當我係佢嘅熊公仔，每晚都會攬住我瞓同埋係咁掃我，仲會同我講：『Will you be with me forever？』我自己講完都覺得毛管戙！」

森美教行房製造酒窩

而在「媽媽圍城」環節中，森美、周志康和張達倫則齊齊接受刁鑽情景題考驗。其中問到「老婆有咗BB，老公想曳曳」時最為爆笑。

育有兩女的周志康笑言會以美男計和按摩來引誘太太，森美聞言即說：「你過去呢5年都冇做過啦，最近一次係幾時吖？」慘被拋窒的周志康害羞到面紅頸赤兼口窒窒。

機智的森美則指會以「對BB好」為由氹太太，他笑言：「聽過一個傳聞話喺適當嘅時候行房，可以篤個酒窩出嚟！」引得全場哄堂大笑，周志康再下一城補刀謂：「咁會唔會太多酒窩？」

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余安安對亡母有遺憾

節目尾聲輪到主持余安安、羅敏莊和陳凱琳感謝她們的「最強守護者」。

余安安「最強守護者」是已去世的媽媽，指從同為單親媽媽的母親身上學會要「排除萬難照顧下一代」。

談到最遺憾的事，余安安說：「媽媽離開時，我喺內地做緊舞台劇送唔到佢最後一程，嗰時要好辛苦咁抑壓住自己嘅情緒，因為唔想影響團隊，所以冇講畀任何人聽。當完咗最後一場騷，我即時衝咗出去踎低爆喊。」

羅敏莊則與老公陳國邦一同亮相，兩人又拖又攬表現恩愛，自認比較粗心的羅敏莊感激老公的照顧：「佢比較細心，有時啲問題我淨係睇到表面，但佢就好似剝洋蔥咁，一層一層揭開講你聽，雖然有時有啲煩，但其實係啱嘅。」

至於陳凱琳則透過視像與媽媽Connie隔空對話，並感謝媽媽多年來無微不至的照顧，場面溫馨。

撰文 : TOPick柴犬出動

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