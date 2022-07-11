【食不安心】餐廳員工爆廚房噁心內幕　回收「口水尾」檸茶重用燒鵝跌落地執起照出餐

▲ 餐廳員工大爆廚房噁心內幕，回收「口水尾」檸茶重用。

外出用膳除了注重食物味道，亦講求衛生。近日有網民於討論區發帖，邀請大家分享不為人知的餐廳內幕。有網民分享，有餐廳會回收「二手凍檸茶」重用，甚至將跌落地的食物拾起，不清洗便直接出餐，相當噁心。

有網民於連登討論區以「一人一個做過廚房嘅噁心回憶」為題發文，邀請大家分享餐廳內幕，指自己曾在一間壽司店工作，試過雪櫃故障，翌日取出三文魚，發現「上面生晒蟲之餘，仲有嗰陣比死屍還臭嘅味」，最後老闆將全部三文魚丟棄，樓主直言自此留下陰影，不敢再吃魚生。

帖文引來不少網友回應，有網民分享以前家人開餐廳的經歷，指豆腐易壞且便宜，一般會直接丟棄不留過夜，有次臨近打烊時，有客人點了一份麻婆豆腐飯，師傅喺大口仔（垃圾桶）到拎返嚿豆腐，沖沖水，加啲辣醬、蒜頭、闢味畀個客」。

有網民稱尖沙咀一間餐廳會將蟹殼、生蠔殻全部洗過重用，「啲蟹膏係另外啲包裝蟹膏擠出嚟，都唔知係咪蟹膏」；亦有網民表示，有餐廳曾推出無限添飲凍檸茶，但由於客人太多，「煲唔切茶，檸檬片唔夠，製冰機頂唔蒲，連杯都洗唔切，結果係回收出面飲剩嗰啲，再組裝」。

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不少網民看過帖文後都直呼恐怖，「真係唔好出街食嘢」、「唔怪之得出街食野成日肚痛，我明白了」、無做過飲食業，但屋企人做過成日講幾污糟，自此一個禮拜最多食兩餐外賣，幾辛苦都自己煮」。

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責任編輯：羅嘉欣