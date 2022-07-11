【幼稚園入學】升幼稚園做細B或超大B的抉擇　「生仔要考牌」版主︰首要分析孩子性格

▲ 每逢幼稚園報名期，「細B」媽媽都頭痛應否讓孩子遲一年入學做「超大B」。

嚟緊9月升K3，眨吓眼就要開始準備小學嘅嘢，記得報考幼稚園係冇幾耐之前嘅事！當時都透過唔同渠道蒐集資料，再慢慢研究分析。



身邊有啲朋友預備懷孕時計算得好準確，希望BB喺年頭出世，可以做「大B」。本身熹熹預產期係1月尾（雖然唔係特別計劃），但佢最終早產，12月頭就趕住出世，由「大B」變做「細B」。雖然唔係一心要做「大B」，但到預備幼稚園，就係一個要考慮嘅因素。



（一般9-12月出世，未足三歲入學就係「細B」，大一年先入學就係「超大B」；而「大B」通常係指年頭出世。1-8月出世，普遍會跟番同年入學。呢樣亦同升小學「適齡學童」嘅分數有啲關係，有機會可以再解釋）



幼稚園八月尾開學，教育局規定入讀幼稚園K1最低年齡係兩歲八個月。同一年由1月到12月出世嘅小朋友，都可以同一學年入讀幼稚園。



舉例：熹熹2017年12月出世，可以同其他2017年小朋友一樣2020/21學年讀K1做「細B」（兩歲八個月入學）；亦可以2021/22學年讀K1做「超大B」，開學時三歲八個月。

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年尾出世，邊年入學，當中都有不同因素要考慮。例如心儀幼稚園收生要求、小朋友性格、家長取態等。部份幼稚園收生範圍係由9月出生開始，呢個情況下細B可能會比較輸蝕，有機會比較多上一年9至12月嘅小朋友做「超大B」，同細B差距一年。



一啲比較着重學術嘅幼稚園，家長可能會擔心細B能力（包括認知、小肌肉發展等等）唔及其他同學或者追唔到學校程度，選擇做「超大B」。



開始讀書前，我就已經發現熹熹鍾意同比自己大嘅小朋友玩、跟佢哋學習，亦都肯嘗試，失敗咗願意再嚟過，做細B可以跟其他比佢大嘅同學學習，令佢進步得更快。有啲小朋友好需要認同，想所有嘢都做到最好，可能會比較適合做超大B，大一年入學會比較得心應手。家長可以細心留意小朋友，再分析邊一樣會比較適合佢。



睇住小朋友成長，會見到佢哋有好多估唔到嘅可能性。相信父母都會用心幫小朋友選擇，甚至緊張過自己嘅嘢！



喺決定之前，最緊要係要知多啲，不妨先上教育局有關幼稚園幼兒班（K1）收生安排，同埋瀏覽心儀學校嘅網站了解多啲升讀幼稚園嘅資訊。

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「湊熹媽媽」作者簡介︰

facebook專頁「生仔要考牌系列」版主之一、「湊熹攻略。湊熹媽媽」版主，育有一子4歲多。

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