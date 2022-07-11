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【音樂會】應智越出道兩年首開演唱會　細貓進行地獄特訓操肌

娛樂 13:30 2022/07/11

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應智越舉行首個音樂會。

由2020年首支派台歌《約你跳舞》出道至今，集跳、唱及創作於一身的細貓應智越將於10月29日在麥花臣場館舉行名為《MR LITTLE CAT CONCERT 2022》首次個人演唱會，門票將於7月25日優先預訂。

細貓表示剛出道時，已有主辦商邀請開個唱，不過他覺得時時機尚未成熟，而這兩年推出多首自己有份撰寫的歌曲，也獲得不少媒體的支持，所以覺得今年是時候在舞台上答謝大家長久以來的支持。

出道兩年。

他除了希望能用音樂去表達自己，讓大家看到他這幾年的準備和進步，以及沒有忘記對音樂的初心；他更透露會和製作團隊重新編排歌曲和舞蹈，把以往在韓國修讀音樂課程時的苦與樂，和現場觀眾一起重溫，希望大家感受到他把 Canton-pop 結合 K-pop那份心思。

由於首次舉行個人演唱會，應智越希望每一部份做到十全十美，演唱會海報便換上多套服裝拍攝，從中揀選最佳效果成為海報主畫面。

細貓特別灌錄新歌作為宣傳歌，將於演唱會記招公開。而為了有更好的身型和體能去應付舞台上的挑戰，細貓巳開始接受健身教練魔鬼式訓練。
幸好他一向是「健身控」，以往在韓國當練習生時已培養出有規律的健身模式，細貓説只要能看到歌迷對他的演出拍手讚好，一切再艱辛的訓練和預備也是值得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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正能量 歌手 應智越 演唱會

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