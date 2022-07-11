【消費優惠】上水惠康「鮮」級市場開幕　188元一斤澳洲活龍蝦、100元澳洲冰鮮牛扒

▲ （惠康提供）

上水惠康升級為惠康「鮮」級市場 （Wellcome Fresh），店內鮮活食材的種類更增加至1,450種，為慶祝新店開幕，店內推出188元一斤重澳洲鮮活龍蝦，澳洲冰鮮格斯西冷牛扒每包兩塊售100元等。此外，顧客於7月8日起於店內購物滿150元或以上，即可參加運輪活動，贏取惠康旗下品牌的食品或日用品。

惠康「鮮」級市場主打多款鮮活食材，店舖佔地超過二萬呎，除保持沿有的乾貨貨品外，還設特色的「鮮」食材專區， 店內鮮活食材的種類更增加至1,450種，均搜羅來自本地及世界各地最優質、而又適合港人口味的食材。

店舖搜羅來自世界各地約45個地區的食品，如日本、韓國、南非、阿根廷、比利時等。新店將推出一系列熱帶水果，包括以「一枝一束」 方法種植、糖度可達15度的甜匠陽光香印提子（惠康獨家發售）、混合釀酒和食用提子的美國波板糖提子、帶有淡淡甘蔗香味的台灣甘蔗鳳梨等。此外，首個於惠康增設的海南雞櫃位將提供無激素海南雞及無籠放養文昌雞；店內亦有駐場師傅提供烹飪服務。

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為慶祝上水 Wellcome Fresh新店開幕，店內推出188元一斤重澳洲鮮活龍蝦，全部野生海捕，空運到港；由澳洲昆士蘭州或新南威爾斯州冰鮮空運到港的澳洲無激素添加安格斯西冷牛扒，每包有兩塊售100元；金龍花膠一盒450克55裝售1,580元。

此外，顧客於7月8日至21日期間於店內購物滿150元或以上（以單一收據及折實後價錢計算），即可參加幸運輪活動，獲取禮物乙份，獎品包括 Meadows迷你紙手巾12包、Meadows竹庶茅根飲品500毫升、Meadows益生菌飲品5支裝、御品皇頂級泰國茉莉香米500克、Meadows韓國金菇100克、Meadows紐西蘭嘉拿蘋果1.8磅、Meadows荷蘭有枝車厘茄250克、Meadows澳洲甘筍1公斤，所有獎品送完即止。此外， yuu會員凡購買任何產品滿100元即賺兩倍yuu積分。

DFI 零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻表示，新界北區人口逾30萬，佔香港總人口約4%，有感市場發展潛力，在該區打造第一間惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）為區內及區外顧客帶來嶄新的購物體驗。

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責任編輯：陳麗娜