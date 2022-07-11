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【I SWIM】Jeffrey魏浚笙為新劇脫毛　導演爆Edan游水最差：未拍已暈倒

娛樂 14:02 2022/07/11

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由強尼、練美娟（娟姐）以及專業品酒師黃詩詩擔任主持ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》，今晚（7月11日）播出第113集，邀請到新劇《I SWIM》的監製暨導演馮志強、魏浚笙（Jeffrey）和黃奕晨（Dixon）擔任嘉賓，與主持品嘗氈酒。

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Edan熱身期間暈倒

馮志強、魏浚笙和黃奕晨在節目大爆拍《I SWIM》趣事，當中Jeffrey指自己花半年時間操肌，更自爆更為劇集而去脫毛。

被問及游水最差的演員時，三位都不約而同笑指非呂爵安（Edan）莫屬。

馮志強分享指雖然劇中Edan飾演游泳高手，但第一日在拍攝現場熱身期間，Edan已經暈倒，令其一度十分擔心，慶幸最後Edan並無大礙。

Dixon笑指拍攝現場宛如嘉年華一樣：「有唔同嘅booth擺哂Fans送嘅應援物資和食物，有P1X3L、Edan、Stanley、Alton、Jeffrey同ANSONBEAN。每次可以逐個行去揀自己想食嘅嘢。」 

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Jeffrey推個人單曲？
 
談及往後希望發展的方向，強尼大爆知道Jeffrey或會推出個人單曲。Jeffrey沒有否認：「其實我無限制自己。機會嚟到嘅時候就把握，盡力做好件事。」

而Dixon指自己會想嘗試擔任幕後的工作，現正在構思及編寫相關的方案。

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